Essverhalten: Der Geruch von Essen könnte das Sättigungsgefühl auslösen – zeigen Forschende am Max-Planck-Institut. Bei Übergewicht scheint dieser Mechanismus gestört zu sein.

Kein Hunger mehr nach dem Kochen? Dafür ist vermutlich ein neu identifiziertes Netzwerk von Nervenzellen verantwortlich, wie eine Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung bei Mäusen herausgefunden hat. Die Forschenden entdeckten eine direkte Verbindung von der Nase zu bestimmten Nervenzellen im Gehirn. Diese werden durch den Geruch von Nahrung aktiviert und lösen ein Sättigungsgefühl aus.

Wie Geruch das Sättigungsgefühl im Gehirn auslöst

Ein Forschungsteam rund um die Neurowissenschaftlerin Janice Bulk konnte im Hirn von Mäusen eine bisher unbekannte Gruppe von Nervenzellen identifizieren, die beim Fressen eine zentrale Rolle spielen. Diese Gruppe von Nervenzellen (die sogenannten MSB-Luto-Neuronen) befinden sich im medialen Septum – einem Hirnareal, das mittig zwischen beiden Gehirnhälften liegt. Diese Nervenzellen stehen in direktem Kontakt zum Riechsystem, berichtet Janice Bulk. Schon der Geruch von Nahrung reiche aus, um diese Zellen zu aktivieren.

"Dadurch entsteht halt so ein vorgefertigtes Sättigungsgefühl – also schon der Geruch allein von Futter reicht aus, um dann ein nachgehendes Sättigungsgefühl zu entwickeln", erklärt Bulk weiter.

In einem Experiment haben Forschende herausgefunden, dass Geruch einen Einfluss auf das Essverhalten hat und eine Sättigung hervorruft. IMAGO IMAGO / imagebroker

Geruchssinn steuert auch beim Menschen das Essverhalten

Die Aktivierung der Zellen bremst das Hungergefühl – noch bevor das Tier frisst. Für Bulk ist das ein möglicher Mechanismus zur Regulation des Essverhaltens. Sie beschreibt, wie sich dieser Vorgang auch beim Menschen abspielen könnte: Etwa wenn wir hungrig sind, Essen bestellen und bereits beim Anblick der Mahlzeit ein gewisses Sättigungsgefühl eintritt.

"Sobald wir anfangen zu essen, wird die Aktivität von diesen Neuronen sofort gehemmt", sagt Bulk. Wenn man diesen Vorgang künstlich auslöse, habe man beobachtet, "dass dünne Mäuse weniger essen".

Übergewicht verändert die neuronale Sättigungsreaktion

Ein Teil der Forschungsarbeit bestand darin, mithilfe von Hirn-Scans genau jene Nervenzellen zu lokalisieren, die beim Riechen aktiviert und beim Fressen wieder gehemmt werden. Die Verbindung zur Nase scheint dabei entscheidend.

"Im finalen Status quasi haben wir gesehen, dass die Funktion in der Nahrungsaufnahme tatsächlich nur bei dünnen Mäusen funktioniert – in dicken Mäusen scheint das disreguliert zu sein", so Bulk.

Sättigung durch Geruch: Hinweise auf Parallelen beim Menschen

Fettleibige Mäuse reagierten also nicht auf den Geruch von Nahrung – das Sättigungssignal blieb aus. Für Menschen könnte das ähnliche Konsequenzen haben. Zwar fehlen bislang direkte Studien, doch viele Mechanismen im Riechsystem und im Hirn gelten als vergleichbar.

"Also könnte man hypothetisch sagen, dass da eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass es auch ähnlich abläuft im Menschen", sagt Bulk – und ergänzt, dass es aber noch an entsprechender Forschung fehle, um das sicher zu bestätigen.

Der Geruch von Essen hat einen Einfluss auf das Essverhalten und die Sättigung. IMAGO IMAGO / Depositphotos

Nasenspray gegen Übergewicht: Geruch aktivieren statt essen

Schon heute zeigen andere Studien: Riechen wir bestimmte Aromen vor dem Essen, kann das den Appetit senken. Die neuen Erkenntnisse könnten helfen, diesen Effekt gezielter therapeutisch zu nutzen – etwa bei Übergewicht. Eine Idee sei, künftig ein Nasenspray zu entwickeln, das genau diesen Schaltkreis im Gehirn aktiviert.

"Das wäre sehr praktisch", sagt Bulk. "Du musst keine Spritzen nehmen, keine Tabletten – das wär dann deutlich entspannter, glaube ich."

Nächste Forschungsfrage: Warum wirkt der Geruchsreiz bei Übergewicht nicht?

Als nächstes wollen die Forschenden klären, warum dieser Mechanismus bei übergewichtigen Mäusen nicht mehr richtig funktioniert – und ob sich das beeinflussen lässt.