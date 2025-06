In Belém in Brasilien findet im November die nächste Weltklimakonferenz COP30 statt. Damit dort möglichst konkrete Entscheidungen fallen können, startet in Bonn heute die Vorbereitungskonferenz. Was sind die Knackpunkte?

Stefan Troendle im Gespräch mit SWR-Klimareporterin Janina Schreiber