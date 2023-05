In den letzten beiden Wintern hat immer wieder ein Erreger für Schlagzeilen gesorgt, den vorher nur wenige kannten: RSV. In den USA wurde nun der erste RSV-Impfstoff zugelassen.

Vor allem Kinder betroffen

Das RS- Erkältungsvirus ist nicht für alle Altersgruppen gleich gefährlich. Vor allem bei jüngeren Kindern kam es in den letzten Jahren zu extrem vielen Fällen, Arztpraxen und Kliniken waren teilweise am Limit. Bei manchen ist die Erkrankung kaum von einer leichten Erkältung zu unterscheiden und betrifft nur die oberen Atemwege. Bei anderen breitet sich das Virus auch in die unteren Atemwege aus – Das kann bis zu einer Lungenentzündung und Atemnot führen.

Bei Erwachsenen sind schwere Verläufe seltener, doch gerade bei älteren Menschen und chronisch Kranken kann RSV gefährlich werden. In Europa verursacht die Atemwegserkrankung bei Senioren jährlich rund eine Viertelmillion Krankenhausaufenthalte und 17.000 Todesfälle. Anfang Mai wurde nun in den USA der erste Impfstoff gegen RSV zugelassen – erstmal nur für ältere Menschen über 60 Jahren.

Eine Infektion mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) kann unterschiedlich verlaufen. IMAGO Panthermedia

„Arexvy“ gewinnt Wettlauf um erste Zulassung

Es gibt einen regelrechten Wettlauf bei Impfstoffen gegen RSV. Vier Hersteller haben um die weltweit erste Zulassung konkurriert. Jetzt kommt als erstes „Arexvy“ von Glaxo Smith Kline auf den Markt. Auch der Pharmakonzern Pfizer forscht an RSV-Impfungen und hat etwa neben einer Seniorenimpfung auch einen Wirkstoff für Schwangere entwickelt, der dann die neugeborenen Babies der Geimpften schützen soll.

Moderna arbeitet an einer mRNA-Impfung gegen RSV und auch Bavarian Nordic schickt einen Kandidaten ins Rennen, der gerade die dritte Phase der Impstoff-Entwicklung durchläuft. Ergebnisse werden für Mitte 2023 erwartet.

Die Phasen der Impfstoff-Entwicklung Bevor ein Impfstoff überhaupt an Menschen getestet wird, muss er sich in Labor- und Tierversuchen bewähren. In diesen präklinischen Phase soll gezeigt werden, dass der Impfstoff den menschlichen Zellen nicht schadet. In den Tierversuchen kann sich außerdem bereits zeigen, ob die gewünschte Wirksamkeit erzielt wird. An Phase I der klinischen Prüfung nimmt dann eine kleine Gruppe gesunder Erwachsener teil. Hier soll die Sicherheit und Verträglichkeit des Wirkstoffs erprobt werden. Nach einigen Wochen wird überprüft, ob die Probandinnen und Probanden Antikörper entwickelt haben. In der zweiten Phase geht es vor allem darum, die Impfdosis zu optimieren. An Phase-II-Studien nehmen dann viel mehr Probandinnen und Probanden teil, mehrere hundert. Die Dosen werden stufenweise angepasst, bis die gewünschte Wirkung erzielt wurde. In der letzten Phase nehmen dann mehrere Tausend teil. Hier wird die Wirksamkeit erneut auf die Probe gestellt, aber aufgrund der großen Stichprobe auch mögliche Nebenwirkungen genauer erfasst. Nur wenn die erhobenen Daten nach dieser Phase aussagekräftig sind, hat ein Wirkstoff die Chance auf Zulassung. Es gibt immer auch Kontrollgruppen, denen ein Placebo verabreicht wird. Wenn es in der Impfgruppe dann beispielsweise erheblich weniger Infektionen gibt, kann man von einem vielversprechenden Impferfolg sprechen.

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA empfiehlt ebenfalls eine beschleunigte Zulassung von Arexvy. Bis zum Herbst könnte es also auch in Deutschland erstmals eine Impfung gegen RSV geben.

Hohe Wirksamkeit der Impfung

Fachleute in den USA feiern die Zulassung als Durchbruch. Denn die Schutzwirkung ist laut einer Studie im New England Journal of Medicine hervorragend: Die einmalige Impfung schützte Probandinnen und Probanden über 60 zu 94 Prozent vor einem schweren Krankheitsverlauf. Das Risiko, überhaupt an RSV zu erkranken sank um rund 83 Prozent. Beide Werte sind deutlich besser als bei der jährlichen Grippeimpfung. Allerdings ist noch offen, wann die RSV-Impfung wieder aufgefrischt werden muss.

Schon in den 1960er-Jahren wurde an Impfstoffen gegen RSV geforscht – erste größere Testreihen endeten aber tragisch. Damals starben zwei Kinder, viele weitere landeten im Krankenhaus: Der experimentelle Impfstoff mit dem inaktivierten Erreger hatte dazu geführt, dass die Kinder bei Kontakt mit dem echten Virus schwerer erkrankten als Ungeimpfte. Ein verheerender Rückschlag für die Forschung an neuen Impfstoffen – auch gegen andere Krankheiten.

Erreger kann nicht an Zellen andocken

Die jetzt in den USA zugelassene RSV-Impfung funktioniert komplett anders als bei den Versuchen damals. Die Impfstoffstudien zeigen: Gravierende Nebenwirkungen sind bisher nicht aufgetreten.

Eine Impfung mit Arexvy erzeugt Antikörper gegen das sogenannte Fusionsprotein des RS-Virus. Mit Hilfe dieses Proteins dockt der Erreger an gesunde Zellen an. Wenn sich durch eine Impfung genug Antikörper bilden, ist das nicht mehr möglich.

Impfung bald auch für Kinder?

Noch ist unklar, für wen die Behörden die neuen Impfstoffe konkret empfehlen werden: ob generell für alle über 60 oder nur für Menschen, die zusätzlich chronisch krank sind. Auch eine höhere Altersgrenze ist denkbar. Ein Wirkstoff, mit dem Kinder direkt geimpft werden können, ist noch nicht in Sicht.

Im Juni wollen Fachleute der US-Gesundheitsbehörde CDC über die Impf-Empfehlung für Arexvy entscheiden – das ist dann auch für die erwartete Zulassung in Europa ein wichtiger Hinweis für den künftigen Einsatz.