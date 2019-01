Was dürfen wir essen, wenn die Erde im Jahr 2050 zehn Milliarden Menschen ernähren muss? Das hat ein internationales Forscherteam jetzt untersucht und die Ergebnisse im Fachblatt Lancet veröffentlicht

In Deutschland gehört ein Schnitzel mit zum Liebsten, was auf dem Teller landet. Statistisch gesehen isst jeder von uns knapp 170 Gramm Fleisch pro Tag. Um diese Konsumwünsche zu erfüllen, wird Schweine- und Rindermast in industriellem Maßstab betrieben - mit hohem Energieaufwand und enormen Auswirkungen auf Umwelt und Klima.