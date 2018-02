Die Zahl der Krebskranken wird sich bis zum Jahr 2030 nahezu verdoppeln – auf 30 Millionen Patienten weltweit. Das sagt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Auch deutsche Experten halten die düstere Prognose für realistisch. Der Grund ist die gestiegene Lebenserwartung in vielen armen Ländern: Auch in Afrika und unterentwickelten Teilen Asiens erreichen immer mehr Menschen ein mittleres und höheres Alter. Und ältere Menschen haben häufiger Tumore als junge.