Erdbebensicher Renovierung schützt Altbauten

Vor einem Jahr starben beim schweren Türkei-Beben fast 60.000 Menschen. Viele Gebäude stürzten ein. In Deutschland entwickelte erdbebensichere Matten können Altbauten verstärken und so Leben schützen.

Erdbebensicher per Tapete? Das geht tatsächlich. Ein patentiertes Verfahren aus Spezialkleber und Textiltapete sorgt dafür, dass bei einem Erdbeben in an sich bebensicheren Häusern aus Stahlbeton die Innenwände stehenbleiben. Die Methode eignet sich vor allem für Schulen, Kliniken oder Verwaltungsgebeäude. Ein viel wirksameres Verfahren gibt es aber für außen. Da kein Hausbesitzer sein Haus für eine Erdbebensicherung komplett leerräumen will, hat ein Professor des KIT Karlsruhe eine Methode entwickelt, Altbauten von außen quasi „per Gipsverband“ so abzusichern, dass sie auch schweren Erdbeben standhalten.