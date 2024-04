Eigenbrauer-Syndrom - Wenn der Körper selbst Alkohol produziert

Das Eigenbrauer-Syndrom ist eine seltene Krankheit, bei der der eigene Körper im Darm hohe Mengen Alkohol produziert. Dadurch haben Betroffene ständig die Symptome von Trunkenheit, ohne Alkohol konsumiert zu haben.

Ein Mann war in Brügge angeklagt, weil er zweimal mit erhöhten Blutalkoholwerten Auto gefahren sein soll. Er wurde jetzt aber freigesprochen, weil er unter einer äußerst seltenen Erkrankung leidet: Dem Eigenbrauer-Syndrom. Bei dieser Krankheit bildet der Körper der Betroffenen selbst Alkohol.

Geringe Mengen von Alkohol werden in jedem "normalen" Darm produziert

Dass in unserem Körper Alkohol entsteht, ist erstmal nicht so ungewöhnlich. Denn in uns leben Pilze und Bakterien, die helfen zum Beispiel bei der Verdauung. Einige stellen dabei Ethanol, also Alkohol, her und geben ihn in den Darm ab. Normalerweise bemerken wir davon nichts. Es handelt sich meist um sehr kleine Mengen.

Mikrobiom des Darms spielt wichtige Rolle bei Eigenproduktion von Alkohol

Manchmal gerät allerdings die Zusammensetzung des Mikrobioms, also der Pilze und Bakterien, die zum Beispiel in unserem Darm leben, aus der Balance. Das kann verschiedene Gründe haben: Bestimmte Erkrankungen, aber auch die Ernährung, Stress und eine häufige Einnahme von Antibiotika kann einen negativen Einfluss haben.

In sehr seltenen Fällen kann es da passieren, dass sich genau die Pilze oder Bakterien extrem vermehren, die Alkohol herstellen. Und das tun sie dann auch: Das Ergebnis sind größere Mengen Alkohol, die ins Blut übergehen.

Das Eigenbrauer-Syndrom ist einer eher seltene Erkrankung, bei der der Körper selbst größere Mengen Alkohol produziert. Entscheidend ist dabei auch das Mikrobiom des Darms. IMAGO IMAGO/Zoonar

Auch im Körper selbst erzeugter Alkohol kann betrunken machen

Für die Betroffenen bedeutet das: Sie sind ständig betrunken, auch wenn sie nichts zu sich genommen haben. Denn dem Körper ist es egal, woher der Alkohol stammt, der im Blut kursiert. Der Effekt ist der gleiche, ob er durch ein Getränk im Darm landet oder durch Pilze, die ihn herstellen.

Für die Betroffenen ist das alles andere als lustig: Sie haben ständig Ausfallerscheinungen wie bei einem Alkoholrausch. Ihnen ist schwindelig, sie können sich schlecht konzentrieren, haben immer wieder einen Kater. Und sie wissen nicht wieso. Dazu kommen langfristige, gesundheitliche Folgen des Alkohols wie Leberprobleme. Außerdem wird ihnen natürlich immer wieder unterstellt, alkoholkrank zu sein und eben doch heimlich zu trinken.

Was Alkohol im Körper anrichtet

Medikamente und Ernährungsumstellung können bei Eigenbrauer-Syndrom helfen

Aber es gibt auch gute Nachrichten: Wenn einmal entdeckt wurde, dass man an diesem Eigenbrauer-Syndrom leidet, können die Pilze, die in den meisten Fällen dahinter stecken, mit Medikamenten bekämpft werden. Außerdem kann man die Ernährung umstellen, denn die Pilze mögen gerne Kohlenhydrate. Wenn sie die nicht mehr kriegen, stellen sie auch keinen Alkohol mehr her.