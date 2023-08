Ehering in Kartoffel gefunden - Wie kann das sein?

per Mail teilen

Die 90-jährige Maria T. erlebte beim Mittagessen eine Überraschung: Sie biss auf einen Ehering. Das Schmuckstück verstecke sich in einer Kartoffel. Doch wie kam der Ring in die Knolle?

Pommes, Reibekuchen, Salzkartoffeln - es gibt sehr viele beliebte Rezepte mit Kartoffeln. Was die 90-jährige Maria T. zum Mittagessen hatte, ist jedoch ganz neu: Einen Ehering, der mitten in einer Kartoffel steckte. Wie kann das sein?

Keine Angst vor Steinen in Essen

Eine Entwarnung vorab: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Gegenstände in Kartoffeln landen. "Das kann mit anderen Gegenständen oder Steinen nicht passieren, da sie ja normalerweise durch das Wachstum einfach zur Seite geschoben werden", erklärt Eva Hofmann vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Rheinland Pfalz (DLR-RLP). Eher verforme sich die Wurzel oder Frucht bei Hindernissen oder weiche aus, indem sie 'daran vorbei' wachse, so Hofmann.

Ring muss neben den Keim gefallen sein

Es muss sich also um einen sehr großen Zufall gehandelt haben. "Mir ist so ein außergewöhnlicher Fall bisher nicht bekannt", sagt Karl-Josef Walmanns vom Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen. Er erklärte gegenüber dem Hessischen Rundfunk, dass der Ehering dafür unter der Erde und direkt am Keimling gelegen haben müsse:

Mutterkartoffeln bilden Keime, an denen später neue Knollen wachsen. Wenn der Ring genau am Ende des Keimlings lag, kann er dort theoretisch einwachsen

Auch Hofmann kann es sich nur so erklären, dass die Wurzel der Kartoffel erst durch den Ring hindurch gewachsen ist und sich dann genau dort die Knolle gebildet hat.

Aus einer Saatknolle, die ein Kartoffelbauer im Frühjahr in die Erde pflanzt, wachsen, je nach Sorte, bis zu zehn oder sogar noch mehr Tochterknollen. Und in eine von diesen Tochterknollen ist der Ehering möglicherweise gewachsen.

Was wird aus Kartoffeln? | Unterricht

Der Ring muss genau an einem Keim der Mutterkartoffel gelandert sein, um in die Knolle hineinzuwachsen. IMAGO Panthermedia

Eigentlich hätte man dann aber eine Art Einschnürung sehen müssen, erläutert die DLR Rheinland Pfalz-Expertin. Ähnliches passiere, wenn Bäume bei Dickenwachstum beispielsweise Drähten oder Zäunen nicht ausweichen können und sie dann umwachsen müssen.

Wem gehört der Ring?

Neben der Frage, wie der Ring in die Kartoffel kam, muss noch ein weiteres Mysterium gelöst werden: Die Besitzerin konnte noch nicht gefunden werden.Vermutlich gehört der schmale Ring einer Frau.

Die Pflegerin von Maria T. teilte ein Foto des Rings mit einigen Informationen dazu auf Facebook.

Ehering in einer Kartoffel gefunden,gerne teilen!Posted by Christiane Geiger on Tuesday, August 8, 2023

Auf der Innenseite des Goldrings sind die Buchstaben "W" und "D" sowie das vermeintliche Hochzeitsdatum zu erkennen: 21.2.53. Außerdem ist im Ring ein Herz mit einem Pfeil mittendurch und einem "N" eingraviert.

Die Tochter von Maria T. ist sich ziemlich sicher, die Kartoffeln im örtlichen Supermarkt in Wißmar gekauft zu haben. Welche Marke sie jedoch gekauft hat und ob sie aus regionalem Anbau oder aus dem Ausland stammten, ist unklar. Die Wahrscheinlichkeit, die Eigentümerin zu finden, ist also gering - vielleicht so gering, wie einen Ehering in einer Kartoffel zu finden.

90-Jährige findet romantischen Schatz in Kartoffel