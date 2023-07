Hilfe bei Suchtproblemen

Es gibt eine bundesweite Sucht & Drogen Hotline, die rund um die Uhr erreichbar ist: Tel. 01806 313031. Die Hotline kostet 0,20 € pro Anruf aus dem Festnetz und aus dem Mobilfunknetz.

Das Deutsche Rote Kreuz bietet zudem ein bundesweites Sorgentelefon für Angehörige von Menschen mit Suchtproblemen an: Tel. 06062 / 607 67. Die Nummer ist von Freitag - Sonntag und an gesetzlichen Feiertagen in der Zeit von 8 - 22 Uhr zu erreichen.

Bei der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e. V. kann gezielt nach Suchtberatungsstellen in der Nähe gesucht werden.