Sie sind dünn, sehr dünn, messen gerade einmal 0,47 Nanometer, das ist eine Million Mal dünner als ein menschlicher Fingernagel – und die Wissenschaftler der Universität Leeds sind mächtig stolz auf das, was ihnen da gelungen ist. Sie haben extrem dünne Gold-Scheiben hergestellt, gerade einmal 2 Atomlagen dick. Es ist, so sagen die britischen Gold-Forscher, wie ein zweidimensionales Material in einer dreidimensionalen Welt – und sie betonen auch, dass sich jetzt nicht die Schmuckdesigner dieser Welt auf neue Möglichkeiten freuen können, ihre Werke zu vergolden, sondern vor allem die Industrie.

Denn die ultra-flache Goldschicht soll in Zukunft viele industrielle Anwendungen deutlich einfacher und billiger machen. In der Chemieindustrie zum Beispiel werden kleinste Goldpartikel schon lange als Katalysatoren genutzt, sie machen chemische Prozesse schneller oder überhaupt erst möglich.

Und weil es bei der superdünnen Goldfolie nur zwei Atom-Lagen gibt, zeigen alle Gold-Atome nach außen, können also alle mit der Umgebung reagieren. Daher ist ein solcher Katalysator, das zeigen erste Labortests, 10 Mal effizienter als alles, was bislang in der Industrie verwendet wird.