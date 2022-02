Kann eine Corona-Infektion bei Kindern Diabetes auslösen?

per Mail teilen

Ergebnisse einer aktuellen US-Studie legen den Zusammenhang zwischen dem Coronavirus und der Entwicklung einer Diabetes-Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen nahe. Warum die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) die Studienergebnisse infrage stellt – ein Gespräch mit Professor Andreas Neu, Präsident der DDG.

Diabetes als Folge einer Corona-Erkrankung bei Kindern – dieses Studienergebnis aus den USA klingt alarmierend. Doch Diabetes-Expertinnen und Experten aus Europa sind bei der Interpretation der US-Studie zurückhaltend. Die DDG kritisiert die Studie in einer Pressemitteilung scharf: Sie habe erhebliche methodische Mängel, außerdem seien längere Beobachtungszeiträume und größere Datenmengen erforderlich.

Viruserkrankungen können Autoimmunprozesse auslösen

Dass eine Virusinfektion den angeborenen Typ 1 Diabetes triggern kann, sei laut Prof. Neu denkbar. Es ist bekannt, so Prof. Neu, dass Menschen mit einer Veranlagung für die Stoffwechselerkrankung, den Prozess schneller durchlaufen, wenn sie zusätzlich eine Virusinfektion durchmachen. Das heißt jedoch nicht, dass die Virusinfektion für die Entstehung des Typ 1 Diabetes verantwortlich ist.

Professor Andreas Neu ist Präsident der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DGG). Er hat er Zweifel an den Studienergebnissen aus den USA und ist damit unter seinen deutschen und europäischen Kollegen nicht alleine. Bild: Universitätsklinikum Tübingen. Univeresitätsklinikum Tübungen (UKT)

US-Datenanalysen liefern kein eindeutiges Studienergebnis

In der Studie wurden Versicherungsdaten von über 500.000 US-amerikanischen Patienten für den Zeitraum von März 2020 bis Juni 2021 verwendet – allerdings aus zwei unterschiedlichen Gesundheitsdatenbanken. Daraus ergeben sich unterschiedliche Ergebnisse: Aus dem ersten Datensatz ergibt sich eine Zunahme des Diabetesrisikos um 166 Prozent. Im zweiten Fall sind es nur 31 Prozent. Aus diesen so stark abweichenden Ergebnissen ließe sich kein konsistentes Studienergebnis ableiten, so Prof. Neu.

Studie wählt Zeitraum für Diabetesentwicklung zu kurz

Wenig wahrscheinlich sei auch die Tatsache, dass sich die Diabetes-Erkrankung schon innerhalb von 30 Tagen nach einer Covid-Infektion entwickeln könne, so DDG Mediensprecher Prof. Gallwitz. Das ist die Mindestzeitspanne, die die US-amerikanischen Wissenschaftler für einen kausalen Zusammenhang zwischen einer Corona-Infektion und der Diabetes Diagnose festlegten. Das sei zu kurz für das sich eher mittel- bis langfristig entwickelnde Krankheitsbild, so Prof. Gallwitz.

Dass eine Corona-Infektion die Entwicklung von Diabetes bei Kindern beschleunigt ist nicht ausgeschlossen. Jedoch entwickelt sich die Krankheit laut Prof. Gallwitz nicht innerhalb von nur 30 Tagen, wie es in der US-amerikanischen Studie impliziert wird. imago images IMAGO / Addictive Stock

Geringe absolute Fallzahlen stellen Signifikanz des Ergebnisses infrage

Die Studie zeigt: Acht von 10.000 unter-18-Jährige entwickelten nach einer Corona-Infektion Diabetes. Bei den Kindern und Jugendlichen ohne vorangegangene Covid-Erkrankung erhielten drei von 10.000 eine Diabetes-Diagnose. Dieser Unterschied sei zu gering, um sich ein Gesamtbild von der Situation zu machen, so Prof. Gallwitz.

Studienergebnisse sind nicht auf Europa übertragbar

Die DDG kritisiert auch, dass in der US-Studie nicht zwischen Typ 1 und Typ 2 Diabetes unterschieden wurde. Die beiden Ausprägungen der Stoffwechselerkrankung haben wesentlich unterschiedliche Ursachen. Beim Typ 1 Diabetes handelt es sich um eine angeborene Immunerkrankung, bei der die insulinproduzierenden Zellen im Körper angegriffen werden. Beim weitaus häufigeren Typ 2 Diabetes entwickelt der Körper mit dem Alter eine Insulinresistenz. Ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel und Übergewicht können den Prozess allerdings beschleunigen, sodass auch zunehmend Kinder betroffen sind.

In den USA sind mehr Kinder und Jugendliche von Typ 2 Diabetes betroffen. Grund dafür ist ein im Vergleich zu Europa anderer genetischer Hintergrund, sowie abweichende Bewegungs- und Ernährundsmuster. imago images IMAGO / MASKOT

In den vereinigten Staaten tritt der Typ 2 Diabetes deutlich häufiger im Jugendalter auf als in Europa. Deshalb dürfe man die Studienergebnisse aus den USA nicht direkt auf europäische Verhältnisse übertragen, warnt Prof. Neu.

Europäische Studie: Typ 1 Diabetes-Fallzahlen steigen während der Pandemie überproportional

Auch in Deutschland wurde der Zusammenang von Covid und Diabetes anhand der Diabetes-Patienten-Verlaufsdokumentation (DPV) im Zeitraum von Januar 2020 bis Juni 2021 untersucht. Das Register zeigt eine überproportionale Zunahme des Typ 1 Diabetes – sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. Das bedeutet, dass die ohnehin zunehmende Neuerkrankungsrate noch etwas steiler angestiegen ist, als es in den vorangegangenen Jahren der Fall war.

Das sei eine ernstzunehmende Beobachtung, so Prof. Neu. Allerdings seien Schwankungen im Trend der seit 30 Jahren zunehmenden Typ 1 Diabetes-Fallzahlen nicht ungewöhnlich. Erst Langzeitbeobachtungen können zeigen, ob tatsächlich ein kausaler Zusammenhang mit der Corona-Pandemie besteht. Solche Beobachtungen erstrecken sich über 15 Jahre oder länger, sagt Prof. Neu.

DDG fordert umfangreiches Diabetesregister für Langzeitbeobachtungen

Das DPV-Register bietet für solche Langzeitbeobachtungen eine solide Basis. Mit dem vom DGG geforderten Nationalen Diabetesregister und der elektronischen Diabetes Akte könnten die Auswertungen in Zukunft aber noch leichter und besser werden. Die damit erreichten größeren Datenmengen liefern ein zuverlässigeres Ergebnis und könnten das DPV-Register sinnvoll ergänzen. Solche Register gibt es in vielen Ländern Europas bereits, in Deutschland allerdings noch nicht.