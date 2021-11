Neuer Computertomograph revolutioniert medizinische Diagnostik

Der „quantenzählende Computertomograph“ liefert deutlich schärfere und kontrastreichere Bilder als herkömmliche CTs in extrem kurzer Zeit. Das neue Gerät könnte künftig in der medizinischen Diagnostik eine wichtige Rolle spielen.

Am 17. November verleiht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin den Deutschen Zukunftspreis, einen der bedeutendsten Wissenschaftspreise Deutschlands. Schon die Nominierung gilt als hohe Auszeichnung. Eines der drei Forschungsteams, die es in die Endrunde geschafft haben, hat den sogenannten „quantenzählenden Computertomographen“ entwickelt.



Er soll im wahrsten Sinne des Wortes einen Quantensprung in der medizinischen Bildgebung liefern, der neue „quantenzählende Computertomograph“. Doch auf den ersten Blick sieht das Gerät im Forschungslabor von Siemens Healthineers nicht anders aus als herkömmliche CT-Geräte. Allerdings fehlt hier gerade das Gehäuse, so dass im Inneren jede Menge Elektronik und ein Gewirr von Kabeln zum Vorschein kommen.

Im quantenzählenden Computertomographen steckt sehr viel durchaus gewichtige Technik. Pressestelle Deutscher Zukunftspreis Ansgar Pudenz

Was macht ein Computertomograph? Die Computertomographie (CT) ist eines der wichtigsten Verfahren, um Bilder aus dem Inneren des menschlichen Körpers zu gewinnen. Die dreidimensionalen Aufnahmen zeigen feine Unterschiede oder Veränderungen an Organen, Gefäßen und Knochen und helfen, Erkrankungen oder Verletzungen zu erkennen. Doch die bisherige Technik stieß bislang an Grenzen.



Das neu entwickelte Verfahren ermöglicht außerordentlich detaillierte Einblicke in den menschlichen Körper. Beim neuartigen Detektorprinzip werden einzelne Röntgenquanten mit einem kristallinen Material gezählt und analysiert. Die computertomographischen Aufnahmen haben eine bisher nicht erreichbare Qualität und liefern zugleich viele wertvolle zusätzliche Informationen.

Neuer Computertomograph ermöglicht schärfere Bilder in Farbe

Doch obwohl ein Laie dieses Gerät kaum von einem anderen CT unterscheiden kann, soll es die Radiologie revolutionieren. Der Sprung sei ungefähr so groß wie vom Röhrenfernseher zum hochauflösenden HD Gerät, erklärt Professor Thomas Flohr, der das Projekt leitet: Bisherige CTs machen, so Flohr, meist nur unscharfe schwarz-weiße Bilder.

Mit dem neuen CT könne man nun sehr scharfe Farbbilder machen, die neue diagnostische Informationen enthalten und so umfassendere Aussagen über die Krankheit geben. Das könnte Patienten Zusatzuntersuchungen ersparen. Ein weiter Vorteil des neuen CTs ist, dass für die Untersuchung nun eine deutlich geringere Strahlendosis notwendig ist. Damit können nun auch Patientengruppen untersuchen werden, bei denen man bisher zögerlich war.

Rund zwanzig Jahre dauerte die Entwicklung des neuen, quantenzählenden Computertomographen. Pressestelle Deutscher Zukunftspreis Ansgar Pudenz

Deutlich niedrigere Strahlenbelastung

Eine bis zu 40 Prozent geringere Strahlen- und Kontrastmitteldosis ist mit dem neuen System möglich. Dadurch können auch Kinder und Jugendliche oder Patienten mit Nierenschäden bedenkenloser untersucht werden. Herzstück des CTs ist dabei ein neuer Detektor. Dieser empfängt die Röntgenstrahlen, mit denen der Körper des Patienten durchleuchtet wird, und setzt sie in elektrische Signale um.

Von außen sieht dieser ziemlich unscheinbar aus, denn die Revolution in der Computertomographie verbirgt sich hinter dunklen Platten: Es sind Cadmiumtellurid-Kristalle. Sie bewirken, dass ein entscheidender Schritt wegfallen kann, erläutert der Physiker Dr. Björn Kreisler: So werden beim herkömmlichen Verfahren die Röntgenstrahlen in einem Szintillator-Kristall in sichtbares Licht gewandelt und erst unterhalb von einer Photodiode in elektrische Signale umgesetzt.

In solchen Halbleiterkristallen aus Cadmiumtellurid werden beim neuen Verfahren die Röntgenstrahlen direkt in elektrische Signale übersetzt. Damit sind deutlich schärfere und detailgetreuere Bilder möglich. Pressestelle Deutscher Zukunftspreis Ansgar Pudenz

Beim neuen Verfahren werden die Röntgenstrahlen in einem Halbleiterkristall direkt in elektrische Signale übersetzt und dadurch können wir mit einer deutlich kleineren Pixelgröße abtasten und kriegen ein deutlich schärferes Bild, was wir durch Verwendung von mehreren Messsystemen auch noch spektral auflösen.

Frühere Erkennung von Krankheiten ermöglicht frühere Behandlung

Das heißt es entstehen Farbbilder, die den Ärzten deutlich mehr Informationen bieten als bisher. Zudem haben die Forscher im neuen CT zwei Röntgenstrahler und zwei Detektoren eingebaut, durch die Verdopplung halbiert sich die Belichtungszeit. Dadurch entstehen auch von Organen, die sich während der Untersuchung bewegen, viel genauere Bilder, etwa vom Herzen. Engstellen in den Herzkranzgefäßen werden sofort sichtbar, das erspart den Patienten Folgeuntersuchungen wie eine invasive Herzkatheter-Untersuchung. Und durch die frühere Diagnose kann auch die Behandlung einer Erkrankung früher beginnen.

Durch die neue Technik können Krankheiten möglicherweise besser und früher erkannt und daher auch schneller behandelt werden. Pressestelle Deutscher Zukunftspreis Ansgar Pudenz

Das Gewicht eines Mittelklassewagens rotiert um die Patienten

Dabei ist das neue Gerät nicht größer als herkömmliche CTs. Denn das Ganze muss ja auch noch rotieren – mit einem Gewicht von knapp zwei Tonnen. Es sei in etwa so, als würde sich ein Mittelklassewagen um den Patienten drehen, erklärt Projektleiter Thomas Flohr. Dafür musste das gesamte CT-System überarbeitet werden.

Das Entwicklungsteam des neuen Computertomographen: (v.l.n.r.) Stefan Ulzheimer, Thomas Flohr und Björn Kreisler von der Siemens Healthineers AG im bayrischen Forchheim. Pressestelle Deutscher Zukunftspreis Ansgar Prudenz

Das Gerät produziert in einer Sekunde 3,7 Gigabyte an Daten, das entspricht in etwa dem Inhalt von einer Million Buchseiten. Also eine Million Buchseiten werden da pro Sekunde übertragen, die müssen vom rotierenden Teil des CTs auf den stationären Teil übertragen werden.

Entwicklung des neuen Computertomographen dauerte rund 20 Jahre

Die Datenrate ist so hoch, dass es dafür keine kommerziell verfügbaren Datenübertragungssysteme gab, die mussten erst neu entwickelt werden.



Das erklärt auch, warum die Forscher 20 Jahre gebraucht haben, alle Hindernisse bei der Entwicklung dieser neuen Generation von Computertomographen zu überwinden. Doch mittlerweile sind die Geräte serienreif. Zwanzig „quantenzählende Computertomographen“ werden bereits in Kliniken erprobt, unter anderem in Tübingen und Freiburg. Bei Siemens Healthineers sind sie überzeugt, dass die neue Technologie die alte in absehbarer Zeit ablösen wird, so wie heute auch niemand mehr einen Röhrenfernseher kauft. Doch noch handelt es sich um ein High-End-Produkt, das sich erst in der klinischen Anwendung bewähren muss.