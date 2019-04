Intelligente Autos, Smartphones und intelligente Überwachungssysteme. Es gibt kaum einen Bereich in unserem Leben, der nicht von der künstlichen Intelligenz beeinflusst wird. Je ähnlicher eine Maschine dem Menschen ist, desto eher erweckt sie Vertrauen. Aus diesem Grund sollen Künstliche Intelligenzen jetzt lernen, Fehler zu machen.

Prof. Dr. Paul Jeske forscht am Karlsruher KIT an künstlichen Intelligenzen. Während renommierte Akteure in Wissenschaft und Kunst vor den Folgen eines KI-Zeitalters warnen, verweist Jeske auf die utopischen Chancen von künstlichen Intelligenzen.