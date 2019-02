Vor gut hundert Jahren gab es in Europa nur noch so etwa 1.200 Exemplare nach damaligen Schätzungen. Die lebten isoliert in einigen Restvorkommen unter anderem an der mittleren Elbe und an der der unteren Rhône in Frankreich; es gab noch ein paar in Südnorwegen, in Masuren und ein paar Restbestände in Russland. Damals hat man dann eingesehen: Das ist vielleicht doch nicht so gut, wenn der Biber komplett verschwindet. In den Zwanziger und Dreißiger Jahren wurde bereits mit den ersten Wiederansiedlungen experimentiert.



Das war zunächst noch nicht besonders erfolgreich. In Finnland hat man sogar Biber aus Kanada importiert. Das war keine gute Idee, denn das ist natürlich eine andere Art aus einer anderen Region, die hier nicht heimisch ist. Nach dem zweiten Weltkrieg hat man sich dann auch in Deutschland verstärkt um die Wiederansiedlung des Bibers gekümmert. 1966 wurden in Bayern die ersten wieder freigelassen. Und seitdem geht es aufwärts.