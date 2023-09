Dennis Kasper wird im kommenden Jahr der Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstädter-Preis verliehen. Kasper konnte zeigen, wie Darmbakterien mit dem menschlichen Körper kommunizieren. Die Erforschung dieser 'Sprache' steht noch ganz am Anfang.

Preis geht an US-Amerikaner

Dennis Kasper erhält im kommenden Jahr den Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis. Das ist einer der renommiertesten Medizin-Preise Deutschlands, der Preisträger erhält 120.000 Euro.

2022 erhielten die BioNTech-Gründer Özlem Türeci und Ugur Sahin sowie die BioNTech-Biochemikerin Katalin Karikó den renommierten Preis, in diesem Jahr ging er an die beiden US-amerikanischen Immunsystemforscher Frederick Alt und David Schatz.

Das waren Paul Ehrlich und Ludwig Darmstaedter Paul Ehrlich (1854-1915) war ein deutscher Arzt und Forscher. Ihm gelang es als erster, eine gezielte medikamentöse Behandlung gegen Syphilis zu entwickeln. Er gilt als Begründer der Chemotherapie und erhielt 1908 für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Immunologie den Nobelpreis für Medizin. Das Paul-Ehrlich-Institut, das in Deutschland für die Überwachung der Sicherheit von Impfstoffen und Arzneimitteln zuständig ist, ist nach ihm benannt. Der Paul Ehrlich und Ludwig Darmstaedter-Preis wird von der Paul Ehrlich-Stiftung traditionell am 14. März - an Paul Ehrlichs Geburtstag - vergeben. Ludwig Darmstaedter kannte Paul Ehrlich persönlich. Auf seine Initiative wurde ein Forschungsinstitut eingerichtet, welches die Arbeit Paul Ehrlichs unterstützte. Darmstaedter selbst war Chemiker und legte im Laufe seines Lebens eine große naturwissenschaftliche Sammlung an, die u. a. aus Autographen, Nachlässen von Wissenschaftlern und Dichtern, Porträts, Fotos und Zeichnungen besteht. Seine Sammlung schenkte er 1907 der Königlichen Bibliothek in Berlin, heute Staatsbibliothek zu Berlin.

Noch weitgehend unerforscht: Das Mikrobiom

Kasper forscht und lehrt an der Harvard Medical School. Er konnte zeigen, wie Bakterien im Darm mit dem menschlichen Körper kommunizieren und hat damit ein ganz neues Forschungsfeld eröffnet. Die Erforschung der molekularen Sprache steht noch am Anfang. In der Pressemitteilung der Paul-Ehrlich-Stiftung heißt es: Der "Preisträger hat die Sprache entdeckt, in der Darmbakterien unser Immunsystem erziehen". Doch wie funktioniert das?

Der menschliche Körper ist nicht einfach EIN Organismus. Nein, schon während der Geburt beginnt die Besiedelung: Billionen von Bakterien und anderen Keimen verbreiten sich auf der Haut, im Darm, auf den Schleimhäuten. Sie bilden das Mikrobiom. Viele der Mikroorganismen sind sehr nützlich. Wir brauchen sie zum Beispiel, um ein gesundes Immunsystem aufzubauen.

Wie das Mikrobiom unsere Gesundheit beeinflusst

Eines dieser wichtigen, hilfreichen Bakterien in unserem Darm ist Bacteroides fragilis. Dieser Mikoorganismus hilft unserem Immunsystem im Gleichgewicht zu bleiben: Anzugreifen ohne überzureagieren.

Paul Ehrlich - Nobelpreisträger von 1908 - ist einer der Namensgeber des deutschen Medizinpreises. IMAGO ZUMA/Keystone

Kasper erforscht auch schädliche Bakterien

Wie das funktioniert, konnte Dennis Kasper zeigen. Das bemerkenswerte dabei: Er zeigte nicht nur einen statistischen Zusammenhang, sondern entschlüsselte die einzelnen Bausteine, die hierbei eine Rolle spielen. Und er konnte belegen, dass sie die Ursache für die veränderte Reaktion des Immunsystems sind.

Vor Kasper wurden vor allem die Eigenschaften von schädlichen Bakterien erforscht. Doch durch seine vielen grundlegenden Erkenntnisse beim nützlichen Bacteroides fragilis eröffnete sich ein ganz neues, spannendes Forschungsfeld: Denn wenn man verstanden hat, wie Bakterien unser Immunsystem beeinflussen, welche Substanzen sie dafür verwenden, dann könnte man dieses Wissen für eine Reihe von Krankheiten nutzen. Man könnte beispielsweise nach neuen Therapien für Erkrankungen wie Multiple Sklerose oder Colitis Ulcerosa zu suchen, bei denen das Immunsystem aus der Balance geraten ist.