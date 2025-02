Demokratie wird aus Kompromissen gemacht – nur wie?

Die Wahl ist vorbei – das heißt nun sind Kompromisse gefragt. Aber wie macht man Kompromisse? Véronique Zanetti, Professorin für politische Philosophie, erklärt ein paar grundlegende Regeln.

Das Wesen der Demokratie ist der Kompromiss, sagte Willy Brandt einmal. Schon die Mütter und Väter des Grundgesetzes wussten den Kompromiss mit all seinen Schwächen zu schätzen. Aber wie macht man Kompromisse? Wie wichtig sind sie für unsere Demokratie?

Véronique Zanetti hat als Professorin für politische Philosophie an der Universität Bielefeld alle möglichen Arten des Kompromisses untersucht. Die Schweizerin verweist auf ihr Heimatland, wo seit Jahrzehnten die Parteien in einer großen Koalition Kompromisse finden. Aber auch die Regierenden der Bundesrepublik wussten bisher meistens den Kompromiss zu schätzen

Kompromiss als Weg zum politischen Dialog

Konrad Adenauer sagte im Mai 1949 in seiner Ansprache des Präsidenten des Parlamentarischen Rates nach der Schlussabstimmung über das Grundgesetz, dass jeder Kompromiss Fehler und Mängel habe. Aber ein Kompromiss habe eben, so Adenauer, auch einen großen Vorteil. Er zwinge miteinander zu arbeiten und so den politischen Gegner kennenzulernen.

Véronique Zanetti gibt Adenauer recht. Ohne ein Miteinander sei kein Kompromiss möglich: „Gut funktionierende Kompromisse verlangen von allen, dass sie sich mit dem Anliegen der anderen Person auseinandersetzen. Sie das berücksichtigen, dass sie zuhören. Dass sie tatsächlich sich bemühen.“

Die CSU schließt etwa eine Koalition mit den Grünen aus - ein Beispiel dafür, wie Parteien im Vorfeld von Wahlen die Möglichkeiten für politische Zusammenarbeit einschränken. IMAGO Ulrich Zillmann

Kompromisslosigkeit als politische Strategie

Von einem guten Miteinander war im zurückliegenden Wahlkampf jedoch wenig zu sehen. Kompromisse tun schließlich auch weh, denn sie sind nicht das, was man für richtig hält oder was man sich gewünscht hat, erklärt Zanetti. Der Kompromiss sei somit am Ende nur die zweitbeste Lösung.

Was also, wenn die Anreize Kompromisse einzugehen fehlen? Laut Véronique Zanetti wurde Kompromisslosigkeit im Wahlkampf sogar als Vorteil angesehen: „Kompromisslose Parteien haben deshalb einen Vorteil, weil sie viel versprechen. Sie versprechen sofortige Antworten, klare Antworten zu Problemen der Gesellschaft. Kompromisse brauchen einen langen Atem. Die brauchen tatsächlich, dass alle Parteien bereit sind, auch über ihren Schatten zu springen.“

Altkanzlerin Merkel warnte vor der Wahl vor zu verhärteten Fronten in der Migrationsdebatte. picture-alliance / Reportdienste Marcus Brandt

Kompromisse können auch geschlossen werden, ohne die eigene Meinung aufzugeben

Auch Altkanzlerin Angela Merkel rief kurz vor der Bundestagswahl zur Mäßigung auf. Nach dem Streit um die Migrationspolitik von Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz mahnte sie, es müsse jetzt „wieder ein Zustand gefunden werden, in dem später auch wieder Kompromisse möglich sind.“

Miteinander reden, nach Lösungen suchen. Zuhören und am Ende sich auf einen Kompromiss einigen – bedeutet nicht, dass man seine politische Meinung aufgeben muss, sagt Véronique Zanetti: „Das Wichtige bei Kompromissen ist, dass jede Beteiligte auf ihrer Meinung bleiben. Sie bleiben weiterhin der Meinung, dass sie recht haben. Dass ihre Ansprüche, die berechtigten Ansprüche sind.“

Nicht immer bedeutet ein Kompromiss sich perfekt in der Mitte zu treffen. Grundlegend ist, dass beide Parteien Zugeständnisse machen. picture-alliance / Reportdienste Dmitrii Marchenko

Die Kunst des gegenseitigen Zugeständnisses

Beim Kompromiss geht es also um Zugeständnisse. Dafür gibt es jedoch keine Zauberformel, sagt die Philosophieprofessorin: „Diese Zugeständnisse müssen aber von allen Parteien gemacht werden. Nicht unbedingt gleichmäßig. Man sagt oft ‚Man trifft sich in der Mitte‘. Das, meine ich, ist nicht erforderlich. Manchmal ist es sogar gut, dass man mehr Zugeständnisse macht als andere. Aber mindestens eine Forderung ist, dass alle ein Zugeständnis machen.“

Altkanzler Ludwig Erhard sagte einmal: „Ein Kompromiss ist die Kunst, einen Kuchen so zu teilen, dass jeder meint, er habe das größte Stück bekommen." Diese Fähigkeit zur Kompromissfindung wird auch heute in der deutschen Parteienlandschaft immer wichtiger, wo Koalitionsbildungen durch das Erstarken der politisch Rechten zunehmend komplexer werden.

Auf jeden Fall würden sich Kompromisse meistens für die Beteiligten lohnen, sagt Véronique Zanetti: „Der Gewinn bei Kompromissen ist, dass jede Partei mitgenommen wird. Jede Partei wird ernst genommen. Die Anliegen werden gehört. Natürlich bedeuten Kompromisse auch einen Verlust. Man bekommt nicht, dass, was man für richtig hält oder sich wünscht. Aber mindestens, man wird nicht ignoriert.“

Die deutsche Parteienlandschaft ist heute stark fragmentiert. In diesem System müssen unterschiedliche politische Kräfte zusammenarbeiten und Kompromisse finden, um handlungsfähige Mehrheiten zu bilden. IMAGO Wolfilser

Wie Kompromisse ihre Grenzen erreichen

Es gibt aber auch Bereiche, da machen Kompromisse keinen Sinn, sagt Véronique Zanetti: „Zwischen Wissenschaftlern gibt es keinen Sinn, Kompromisse zu schließen. Wenn eine belegte Meinung wissenschaftlich ist, dann wird man nicht sagen, ‚ok, ich bin anderer Meinung, dann treffen wir uns in der Mitte‘. Die Politik muss das aber tun. Sie hat keine andere Wahl und sie muss verschieden Anliegen berücksichtigen.“

Ein „Agree to Disagree“ ist in wissenschaftlichen Fragen also keine Option, da Fakten nicht verhandelbar sind. Dennoch zeigt sich in der aktuellen Debattenkultur immer häufiger, dass faktenbasierte Argumentation in den Hintergrund rückt. Stattdessen werden in politisierten Diskussionen immer häufiger auch Kompromisse geschlossen, die zwar politische Mehrheiten sichern, aber teilweise auf Kosten von betroffenen Gruppen gehen.

Dazu stellt Zanetti fest: „Als Ergebnis würde ich sagen, ein Kompromiss ist dann faul, wenn er auf dem Rücken von Dritten getragen wird – wohlwissend, dass diese Dritten schwer benachteiligt sind.“

Nach der Wahl werden die Parteien die es nun erneut in den Bundestag geschafft haben sich bemühen müssen, Kompromisse zu finden. picture-alliance / Reportdienste Rolf Vennenbernd

Nach der Wahl: Kompromisse als demokratische Grundpflicht

Die Wahl ist vorbei. Jetzt beginnt die Arbeit im Parlament. Vielleicht denken einige Politikerinnen und Politiker in den kommenden Tagen an die Worte von Altbundeskanzler Helmut Schmidt, der einmal sagte: Wer keine Kompromisse machen kann, ist für die Demokratie nicht zu gebrauchen.

Für die Zukunft hat die Professorin für politische Philosophie einen Wunsch: „Ich wünsche mir, dass man wieder lernt zueinander zu gehen. Miteinander zu reden und den unterschiedlichen Meinungen von den Personen auch zuzuhören. Und ohne dass man meint, wir wären die einzigen im Raum, die die richtige Meinung vertreten.“