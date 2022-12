Leck an russischer Raumkapsel: Gute Zusammenarbeit auf ISS

Russland hat derzeit auf der ISS ein technisches Problem, das nur in friedvoller, ruhiger Zusammenarbeit gelöst werden kann.

Seit bald 25 Jahren kreist die ISS um die Erde, aber nie waren die Neuigkeiten, die man über sie lesen, hören und sehen konnte, politisch so aufgeladen wie im vergangenen Frühjahr. Russland war in die Ukraine einmarschiert, die Zusammenarbeit von West und Ost bei vielen Raumfahrtprojekten wurde aufgekündigt.

Russen drohten mit Absturz der ISS

Und der Chef der russischen staatlichen Raumfahrtorganisation Roskosmos, Dimitri Rogosin, machte in wüsten Tweets die ISS zu einer Art Faustpfand: Wenn die westlichen Sanktionen im technischen Bereich nicht gelockert würden, dann werde man die ISS eben leider abstürzen lassen müssen, aber den russischen Teil der Station natürlich vorher abkoppeln. Rogosin ist mittlerweile nicht mehr russischer Raumfahrtchef. Definitiv besser so, denn im Augenblick hat Russland auf der ISS ein technisches Problem, das nur in friedvoller ruhiger Zusammenarbeit gelöst werden kann.

Der Bildschirm des russischen Missionskontrollzentrums zeigt das Abdocken des Raumschiffs Sojus MS-21 von der Internationalen Raumstation ISS. IMAGO imago/Maksim Blinov

Leck an der russischen Sojus-Kapsel

Eigentlich waren die beiden Kosmonauten Sergej Prokopjev und Dimitri Petelin am 14. Dezember, also vor knapp einer Woche, bereits kurz davor, aus der Luftschleuse der ISS herauszuschweben und ihren Außeneinsatz im All zu beginnen – da teilte ihnen die Bodenkontrolle aus Moskau mit, dass es mit der Arbeit im freien Weltall nichts werden würde. Denn außenbords sprühte offensichtlich aus einem Leck eine Flüssigkeit von der ISS weg und unkontrolliert hinaus in den Weltraum.

Giftige Chemikalie ausgetreten

Es war Ammoniak, eine Chemikalie, die als Kühlflüssigkeit eingesetzt wird. Ammoniak ist giftig und deshalb möchte man es auf keinen Fall auf dem Raumanzug haben, wenn man vom Außeneinsatz ins Innere der ISS zurückkehrt.

Das Ammoniak-Leck wurde aber nicht an der ISS selbst vermutet, sondern an einem der dort angedockten Raumschiffe. Genauer: Das Raumschiff, mit dem die russischen Kosmonauten und ihr amerikanischer Kollege Frank Rubio die ISS im Oktober erreicht hatten.

Zwei Kosmonauten inspizieren bei ISS-Außneinsatz ein mysteriöses Loch. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/ESA

Der Flüssigkeitsaustritt stoppte nach mehreren Stunden, der betroffene Kühlkreislauf des Raumschiffs war leer und seitdem steht die Bodenkontrolle in Moskau vor der großen Frage, ob das Raumschiff überhaupt benutzt werden kann, um die Kosmonauten wie geplant im März zur Erde zurückzubringen. Um das zu klären, muss aber zunächst herausgefunden werden: Wo sitzt das Leck genau? Wie groß ist es und wie sieht es aus?

Inspektion in internationaler Zusammenarbeit

Dafür muss die schwer zugängliche Stelle, an der das Ammoniak austrat, genauestens inspiziert werden. Das ist nun trotz der politischen Spannungen zwischen Russland und den USA in sehr friedlicher kooperativer Weise geschehen. Der einzige Weg, um detaillierte Aufnahmen vom Leck zu erhalten, war es, den fast 18 Meter langen Roboterarm der ISS mit den an seiner Spitze montierten Kameras so ausschwenken zu lassen, dass er die Kühlleitung in den Blick nehmen konnte. So wurde es auch gemacht: Der kanadische Roboterarm wurde von einem amerikanischen Astronauten genutzt, um am russischen Raumschiff nach dem rechten zu sehen.

Am 15. Dezember 2022 steuerte die Kosmonautin Anna Kikina einen europäischen Roboterarm und untersuchte damit das Sojus-MS-22-Besatzungsschiff, nachdem ein Leck entdeckt wurde. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/NASA TV

Einschlag eines Mikrometeoriten oder ein defektes Entlüftungsventil als mögliche Ursache

Das Ergebnis: Es könnte sich um ein Loch handeln, das durch den Einschlag eines Mikrometeoriten entstanden ist. Oder auch um ein defektes Entlüftungsventil. Weitere Untersuchungen sind nötig. Zum Glück ist noch etwas Zeit bis März, bis das Raumschiff eigentlich für den Rückflug benötigt wird. Sollte sich herausstellen, dass die Sojus nicht mehr für die Rückkehr zur Erdoberfläche taugt, wäre Russland in der Lage, rechtzeitig ein Ersatzraumschiff zu schicken. Die kaputte Sojus würde dann von der Station abgekoppelt und zum Absturz gebracht, damit sie in der Erdatmosphäre verglüht.

Die russische Raumfahrtorganisation, deren Chef im Frühjahr noch damit drohte dem amerikanischen Astronauten Mark van der Hei den Rückflug in einer Sojus zu verwehren und mit dieser Drohung dessen Familie in den USA in Angst und Schrecken versetzte, ist wohl unter neuer Führung inzwischen wieder auf einen vernünftigeren Kurs eingeschwenkt. Die westlichen ISS- Partner – neben der NASA auch die europäische, die kanadische und die japanische Raumfahrtagentur – werden das zum Ende eines aufreibenden ISS-Jahres mit Erleichterung zur Kenntnis nehmen.