Jede Blutspende rettet Leben

Ob schwerer Verkehrsunfall oder Operation – Egal welcher Eingriff: Blutspenden retten Leben. Das Freiburger Universitätsklinikum hat jetzt die neue Blutspende-Zentrale vorgestellt. Wie kann man mehr Menschen dazu bringen, Blut zu spenden?

Medizin zum Mitmachen – klingt für einige ein bisschen anstrengend. In Freiburg gab es kürzlich einen Termin für alle, die Blut sehen können: Das Freiburger Universitätsklinikum hat die neue Blutspende-Zentrale vorgestellt. Auch in Baden-Württemberg will man Menschen dazu bringen, mehr Blut zu spenden. In Freiburg gibt es da einen ganz besonderen Trick.

Blut spenden mit gutem Gefühl

Laila und Dunja Omeirat aus Freiburg sind Stammspenderinnen. Ein Pflichttermin ist für die beiden vier Mal im Jahr der Besuch in der Blutspendezentrale an der Freiburger Uniklinik. Die entspannte Atmosphäre in den neuen Räumen machen den Besuch recht angenehm – trotz Pieks.

Mein Freund hat mich damals zur Blutspende mitgenommen und somit habe ich das erste Mal gespendet und dann auch direkt jemandem damit helfen können. Und es war einfach ein überwältigendes Gefühl.

In Freiburg gibt es viele Stammspender

Blut spenden ist einfach und geht schnell. Die neuen Plätze eigenen sich für alle Spendearten – auch wenn nur Plasma oder Blutplättchen entnommen werden. Das Freiburger Uniklinikum ist auf Freiwillige wie Laila und ihre Schwester angewiesen, Stammspender sorgen für mehr als 30.000 Spenden pro Jahr – Feedback inklusive:

Wir haben uns hier etwas ganz Besonderes einfallen lassen, nämlich eine E-Mail, die die Spenderinnen und Spender bekommen, wenn das Produkt, das aus Ihrer Spende hergestellt wurde, einem Patienten gegeben wurde. Da kommt dann: "Sie haben ein Leben gerettet." Ich muss sagen, das kommt tatsächlich sehr gut an.

In Freiburg versucht man auch mit Plakaten Werbung für die Blutspende zu machen. Eine E-Mail mit der Nachricht, dass das gespendete Blut gerade ein Leben gerettet hat, scheint auch für viele Spenderinnen und Spender ein Anreiz zu sein, wieder zu spenden. IMAGO IMAGO/Winfried Rothermel

Junge Menschen und Migranten sollen zur Blutspende animiert werden

Dieses Motivationssystem ist wichtig. Auch wenn laut dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) die Zahl der Erstspendenden in Baden-Württemberg gerade wieder steigt. Weil die bereits Spendenden älter werden, geht es auch darum, Menschen für die Blutspende zu interessieren, für die das bisher eher kein Thema war – natürlich junge Menschen, aber auch aus Einwanderer-Familien:

Die Blutspende kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Die Migranten gehören zu unserer Gesellschaft - das ist unsere Pflicht und unser Auftrag, auch die Migranten zur Blutspende zu gewinnen.

Dunja und Laila haben sich schon entschieden. Sie wissen, warum Blutspenden wichtig sind. Eine viertel Stunde und ein kleines Pflaster später, dann ist alles erledigt. Noch eine kurze Ruhepause, eine Cola – das war's.