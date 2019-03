Darmkrebs ist in Deutschland relativ häufig, dabei könnte man den Ausbruch der Erkrankung fast vollständig verhindern - wenn die Vorstufen rechtzeitig erkannt werden. In Deutschland hat jeder ab fünfundfünfzig Anspruch auf eine Darmspiegelung, die Kosten dafür übernehmen die Kassen.

Und die Darmkrebsvorsorge zeigt bereits Erfolge. Dr. Michael Hoffmeister vom Krebsforschungszentrum in Heidelberg: "Wir sehen bereits einen rückwärtigen Trend beim Darmkrebs in Deutschland." Dieses Jahr sollen zum ersten Mal schriftliche Einladungen zur Darmspiegelung an alle potentiellen Patienten versendet werden. Hoffmeister: "So soll das Bewusstsein bei der Zielgruppe gestärkt werden. Bisher nehmen nämlich nur 20 bis 25% der Berechtigten an dem Screening teil."