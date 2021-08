Was gilt, wenn sich bei einer vierten Corona-Welle wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus infizieren? Worauf schaut die Politik und die Forschung?

Die Corona-Patienten im Krankenhaus

Bisherige Grenzwerte bei den Neuinfektionen verlieren an Bedeutung. Der Grund dafür ist, dass durch die Impfungen weniger schwere Krankheitsverläufe erwartet werden - wie auch Szenarien des RKI zeigen. Allerdings könnte die Zahl wichtig werden. Nämlich die der Covid-19-Patienten im Krankenhaus. Seit Mitte Juli veröffentlicht das Robert-Koch-Institut (RKI) dazu, wie viele Coronainfizierte Personen in deutschen Kliniken behandelt werden.

Sieben Tage Inzidenz in den Kliniken

Außerdem berechnet das RKI, wie viele Covid-19-Patienten in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner in einem Krankenhaus neu aufgenommen wurden. Das ergibt am Ende eine sieben Tage Inzidenz der Klinikrate.

Die Infektionszahlen sollen nicht mehr das wichtigste Kriterum sein. Dafür werden die Einweisungen von Covid-19-Patienten ein bedeutender Parameter. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Bei dieser Rate geht es dann vor allem um die Frage wie schnell die Werte ansteigen, so Epidemiologe Christian Althaus von der Universität Bern in einem Pressebriefing des Science Media Centers. Hinzukommt, dass man dadurch die Trends sehe. Denn wenn man beispielsweise wieder bei einer wöchentlichen Verdopplung sei, dann müsse sehr frühzeitig gehandelt werden.

Das heißt, wenn die Zahlen langsam ansteigen bleibt uns Zeit zum Reagieren.

Schwellenwert wie in der Schweiz?

In der Schweiz gibt es einen solchen Schwellenwert schon. Dieser liegt bei 120 täglich neuaufgenommene Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern. Umgerechnet auf Deutschland würde dann der Grenzwert bei etwa 1200 Neuaufnahmen in den Krankenhäusern liegen. Das zeigen Analysen der Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen. Noch sind in Deutschland jedoch keine konkreten Werte im Gespräch.

Am 10.08.2021 diskutieren die Ministerpräsidenten zusammen mit Kanzlerin Merkel, welche Faktoren in der vierten Welle wichtig sind. picture-alliance / Reportdienste dpa/dpa-pool | Michael Kappeler

Rolle der regionalen Krankenhausinzidenzen

Ein einziger Wert für ganz Deutschland ist zu grob. Deshalb arbeitet das RKI gerade an Klinikdaten für jeden einzelnen Stadt- und Landkreis. Es sind also regionale Sieben-Tages-Inzidenzen – wie es sie ja auch bei den Neuinfektionen gibt. Noch ist aber unklar, wie aussagekräftig die neuen Inzidenz mit Blick in die Kliniken ist. So gibt es in einigen Kreisen mehr Kliniken, in anderen deutlich weniger. Der Vergleich zwischen den einzelnen Kreisen ist daher ein mögliches Problem.

Diese neuen Krankenhaus-Inzidenz-Werte könnten in Zukunft, neben anderen Faktoren wie Impfquote und Infektionsgeschehen unter Älteren, eine Grundlage für politische Maßnahmen sein. All das seien wichtige Punkte, die sich auf die Lage in den Kliniken auswirken, so Reinhard Busse, Leiter des Fachgebiets Management im Gesundheitswesen von der TU Berlin.

Inzidenzwerte aus einzelnen regionalen Krankenhäusern könnten zunehmend an Bedeutung gewinnen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Daniel Vogl

Blick auf die Kliniken wird wichtiger

In den Krankenhäusern wird seit einem Monat auch der Impfstatus abgefragt, um zu überwachen, wie viele Menschen trotz Impfungen ins Krankenhaus müssen. Sollte es hier einen schnellen Anstieg geben, wäre das ein wichtiges Alarmsignal. Insgesamt rechnet das RKI aber in der vierten Welle mit keiner Überlastung der Kliniken.

Auch Reinhard Busse von der TU Berlin sieht das so. Das Gesundheitssystem werde nicht mehr überlastet – doch es gebe noch offene Fragen und teils nur wenige Daten, um die Gefahr einzuschätzen: "Vor allem in Richtung Long Covid, wo wir jetzt so entspannt sind und mit den Kindern, die zwar nicht auf Intensivstation kommen.” Es müsse genau beobachtet werden, wie sich die Lage hier entwickelt.

Alle Zwölf- bis 17-Jährigen sollen ab sofort in Impfzentren oder bei niedergelassenen Ärzt*innen Corona-Impfungen mit den Vakzinen von Biontech/Pfizer und Moderna erhalten können. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Philipp Schulze

Das lässt sich mit aktuellen Parametern nicht abbilden. Auch deshalb wird der Blick auf die gemeldeten Neuinfektionen nicht verschwinden. So können nämlich auch größere Ausbrüche an einzelnen Orten erkannt werden. Als Grundlage für politische Entscheidungen scheint aber der Blick in die Kliniken immer wichtiger zu werden.