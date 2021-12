Booster für Infizierte - wer braucht die Corona-Drittimpfung und wer nicht?

per Mail teilen

Brauchen wir eine Booster- oder Auffrischungsimpfungen gegen Corona, wenn eine Infektion dazwischenkommt? Und wie bekommt man dann trotzdem einen digitalen 2G-Nachweis per QR-Code?

Egal ob Impfdurchbruch mit Symptomen oder positiver PCR Test, für alle Geimpften, die sich mit Corona infizieren, ist erst mal keine Auffrischungsimpfung nötig. Das bestätigt auch das Robert-Koch-Institut.

Der Dortmunder Immunologe Carsten Watzl erklärt, dass die Infektion in diesem Fall die Rolle der Auffrischung übernimmt. Das Immunsystem setzt sich mit dem Erreger auseinander und dadurch wird eine Immunreaktion ausgerufen.

Geimpfte gelten nach Krankheit als Genesene

Rein rechnerisch wird in der nächsten Zeit die Zahl der Menschen zunehmen, die zwar geimpft sind, sich aber trotzdem infizieren. Das hat vor allem damit zu tun, dass es immer mehr Geimpfte gibt und dass bei all denjenigen, bei denen die Impfung schon etwas länger her ist, der Schutz abnimmt. Auch durch die Omikron-Variante könnten möglicherweise mehr Geimpfte erkranken. Aber: Selbstverständlich gelten alle Menschen nach ihrer Krankheit dann als Genesene, sagt Carsten Watzl.

Das bestätigt auch das Bundesgesundheitsministerium. Das beantwortet die SWR-Anfrage schriftlich und sagt zur möglichen Kombination von Impfungen und Corona-Infektion auch noch:

Es kann also auch jemand nur einmal geimpft werden und als vollständig geimpft gelten, der die Krankheit durchgemacht hat ohne einen Genesenennachweis erhalten zu haben, zum Beispiel weil die Erkrankung länger als 180 Tage zurücklag.

Die 6-Monats-Frist gilt hier nicht.

Nachweis über Infektion auch nachträglich möglich

Von der kassenärztlichen Bundesvereinigung heißt es, dass ein Nachweis über einen positiven PCR-Test und Impfdurchbuch genügt. Wer keinen PCR-Test gemacht hat, weil er zum Beispiel allein zu Hause lag kann laut Robert-Koch-Institut als Nachweis für eine durchgemachte Infektion auch einen nachträglichen Test auf Antikörper vorlegen. Dann kann der QR-Code Nachweis für das Handy zum Beispiel über eine Apotheke abgeholt werden.

Als "genesen" gilt man in Deutschland, wenn man nach einer durch einen PCR-Test nachgewiesenen Corona-Infektion wieder gesund (nachgewiesen durch einen negativen PCR-Test) ist. imago images imago images/photothek

Die Kombination aus Impfung und Infektion, da kann ich eigentlich beide Ereignisse nahezu gleichsetzen. das heißt, damit habe ich meine Immunität wieder aufgefrischt und bin deshalb auch wieder immun danach.

Booster schützt vor Omikron

Man ist dann wohl auch besser gegen die Omikron-Variante geschützt. Außerdem sagt der Immunologe Watzl, dass erst nach einem Booster oder der Kombination aus Infektion plus zweifacher Impfung genügend Antikörper vorhanden sind.

Er geht davon aus, dass wegen dieser neuen Mutante Impfstoffe angepasst werden müssen. Aber darauf warten sollte man besser nicht, sondern sich lieber gleich die dritte Dosis spritzen lassen. Eine Überdosis muss man dabei nicht fürchten.