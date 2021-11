Was Sie über die Covid-19 Booster-Impfung wissen sollten

Angesichts steigender Corona-Fallzahlen und vermehrter Impfdurchbrüche wird derzeit über Covid-19- Auffrischungsimpfungen diskutiert. Für wen sind sie sinnvoll? Antworten auf wichtige Fragen im Überblick.



Die Wirkung der COVID-19-Impfung lässt mit der Zeit nach. Das sieht man zum Beispiel an der aktuell steigenden Zahl an Impfdurchbrüchen – dabei erkranken Menschen am Coronavirus, obwohl sie vollständig geimpft wurden.



Die allermeisten Menschen sind zwar auch nach einigen Monaten noch gut vor einem schweren Verlauf einer Covid-Erkrankung geschützt. Doch je länger die Impfung her ist, desto wahrscheinlicher wird es, dass sie sich trotzdem anstecken und dann auch andere infizieren können. Gerade Jüngere merken so einen Impfdurchbruch oft kaum.

Doch gerade bei Älteren oder Menschen mit einem geschwächten Immunsystem kann das anders aussehen. Auch sie sind nach einer vollständigen Impfung besser geschützt als ohne. Doch sie konnten zum Teil nach den ersten Impfungen keine robuste Immunantwort aufbauen. Das heißt: Sie haben keinen langfristigen Schutz vor dem Virus - vor allem, wenn die Antikörper gegen den Erreger im Blut mit der Zeit zurückgehen.

Ältere Menschen haben nach der Impfung oft eine schwächere Immunantwort. Das bedeutet in der Regel auch, dass bei Ihnen früher als bei anderen Personengruppen eine Auffrischungsimpfung sinnvoll sein könnte. imago images imago images/7aktuell

Wenn sie sich Monate nach ihrer Impfung mit dem Coronavirus anstecken, können sie schwer erkranken. Deshalb sollte in diesem Fall das Immunsystem mit einer Booster-Impfung aufgefrischt werden. Das Immunsystem wird also nochmal dazu gebracht, neue Antikörper zu produzieren.



Dass das funktioniert, sieht man in einer großen Studie aus Israel: Dort konnte man sehen, dass Menschen nach einer dritten Impfung deutlich seltener schwer erkrankten oder gar an Covid verstarben als nach zwei Impfungen, die ein halbes Jahr zurück lagen.

Möglich ist eine Auffrischungsimpfung theoretisch für alle Menschen, die älter als 12 Jahre sind. Die Konferenz der Gesundheitsminister empfiehlt allen über 60, sich ein drittes Mal impfen zu lassen. Die Ständige Impfkommission hingegen empfiehlt den Booster für alle ab 70, Bewohnern in Pflegeheimen und Menschen, die dort arbeiten. Diese Empfehlung ist nicht bindend, jedoch orientieren sich viele Hausärztinnen und Hausärzte daran.



Gerade bei Jüngeren ist nämlich die Kosten-Nutzen-Rechnung für die Booster-Impfung nicht so einfach: In der Regel erkranken sie nicht schwer, wenn sie sich nach der vollständigen Impfung mit Corona infizieren. Gleichzeitig ist noch nicht viel über die Sicherheit der dritten Dosis bekannt. Aus früheren Studien hingegen weiß man, dass sehr selten schwere Impf-Nebenwirkungen wie Herzmuskelentzündungen auch bei jüngeren Menschen auftreten können.

Für jüngere Kinder gibt es in Deutschland bislang keinen Covid-19-Impfstoff. Sie haben auch äußerst selten schwerere Verläufe. Aber bei älteren Menschen könnte eine Booster-Impfung durchaus sinnvoll sein. imago images Imago / Westend61

Insgesamt gelten Coronaviren als genetisch stabiler als z.B. Grippeviren. Wahrscheinlich muss man also nicht jedes Jahr einen neuen Corona-Impfstoff entwickeln und verimpfen, wie man es bei der Grippeimpfung tut. Die Erfahrungen, die man mit anderen Impfstoffen gesammelt hat, zeigen: Häufig braucht man bei Erregern, die sich nicht allzu stark verändern, nach einer ersten Booster-Impfung keine Auffrischungen im selben, schnellen Rhythmus.

Nach der dritten FSME-Impfung zum Beispiel wird die nächste Auffrischung erst nach einigen Jahren notwendig. Ob das beim Corona-Impfstoff auch der Fall sein wird, kann man noch nicht sicher sagen. Vor allem jüngere, gesunde Menschen boostern sich in Zukunft aber wahrscheinlich ohnehin regelmäßig ohne es zu merken – weil sie mit dem Virus in Kontakt kommen, aber nicht erkranken.

Gerade jüngere Menschen bekommen ihr "Immun-Update" oft durch natürliche Übertragung. Da ist eine Auffrischungsimpfung nicht zwingend erforderlich. imago images imago images/Shotshop

Die STIKO empfiehlt es nicht, den Impferfolg bei Covid 19 Impfung zu überprüfen. Der Grund dafür ist, dass es vereinfacht gesagt bisher keinen Schwellenwert gibt, bei dem man dann davon ausgehen kann, dass jemand wirklich "immun" ist. Über das Blut können zwar im Labor die sogenannten Impftiter bestimmt werden, also zum Beispiel, wie viele Antikörper vorliegen.

Liegt die Anzahl der Antikörper über einem gewissen Grenzwert, gilt die Person als immun. So einen exakten Grenzwert gibt es bei Corona aber noch nicht. Man kann mit den Ergebnissen der Untersuchung also eigentlich nicht allzuviel anfangen. Außerdem kommt es auch nicht nur auf die Antikörper an im Immunsystem. Die anderen Zellen, die ebenfalls wichtig sind für die Immunreaktion, wie beispielsweise die sogenannten T- und B-Zellen, kann man mit so einem einfachen Antikörpertest nicht messen.

Den Immunstatus auf Covid-19 Antikörper hin zu überprüfen ist aus Sicht der STIKO nicht unbedingt erforderlich. Es gibt auch keine klaren Grenzwerte, ab wann man "immun" ist. imago images imago images/Michael Weber

Der Schutz vor der Infektion lässt nach, aber der Schutz vor einem schweren Verlauf oder sogar dem Tod bleibt auch sechs Monate nach der Impfung noch sehr hoch. Bei Älteren oder Menschen mit angeschlagenem Immunsystem steigt aber die Gefahr eines schweren Verlaufes. Deswegen ist bei diesen Menschen die Auffrischungsimpfung auch von der Stiko empfohlen.

Gesunde Erwachsene, die geimpft sind, müssen sich aber in den allermeisten Fällen keine Sorgen mehr machen, schwer zu erkranken. Trotzdem gilt: je nachdem, wieviel Impfstoff so verfügbar ist, kann es sinnvoll sein, die Impfung aufzufrischen. Denn je mehr Menschen geimpft sind, desto besser lässt sich die Pandemie ausbremsen. Viele Fachleute sagen aber, Jüngere sollten eher abwarten, bis auch in armen Ländern mehr Menschen geimpft sind - eine hohe weltweite Impfquote ist der beste Schutz vor SarsCov2 und gefährlichen neuen Varianten.