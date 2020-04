Wir sollten so schnell wie möglich mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln die Patienten in die großen Zentren bringen, die sich mit ARDS- und ECMO-Therapie über viele Jahre schon ausgezeichnet haben. Von dort Erfahrung gewinnen, Patienten erfolgreich behandeln und diese Erfahrung und die erfolgreichen Behandlungskonzepte an alle anderen weiterverteilen. Dann helfen wir vielen, vielen Patienten.

Hartmut Bürkle, Chefarzt der Anästhesie an der Uniklinik Freiburg