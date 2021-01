Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verpflichtet Labore, gezielt nach hochansteckenden Virus-Mutationen zu suchen. Doch in der Praxis ist das schwierig.

Nach einer jetzt von Jens Spahn vorgestellten Verordnung zur Gen-Sequenzierung sollen künftig mindestens fünf Prozent der Positivproben auf Gen-Mutationen untersucht werden.

Damit will sich der Bundesgesundheitsminister einen besseren Überblick über die in Deutschland zirkulierenden Virusvarianten verschaffen. Das sogenannte Sequenzieren dient dazu, Virus-Mutationen zu erkennen. Veränderte Coronaviren aus Großbritannien oder Südafrika gelten zum Beispiel als deutlich ansteckender.

Neue Mutationen in Garmisch-Partenkirchen nachgewiesen

Am Klinikum Garmisch-Partenkirchen ist jetzt möglicherweise eine weitere neue Variante des Coronavirus entdeckt worden. Derzeit würden Proben an der Berliner Charité untersucht, teilte das Klinikum am 18. Januar mit.

Bisher wird in Deutschland im Verhältnis zu anderen Ländern recht wenig sequenziert. Doch mit dem Auftreten der neuen Virus-Mutationen wird es immer wichtiger, zu wissen, wo diese Mutationen bereits kursieren.

Experten und Expertinnen der deutschen Gesellschaft für Virologie sprechen von einer „Blackbox bei der Bedrohungslage“, sie fordern schon lange den Ausbau der Sequenzierungen.

Coronavirus-Mutationen sollen jetzt besser nachgewiesen werden können. Imago imago images/Science Photo Library

Mehr Sequenzierungen in anderen Ländern

Bei uns wurden bisher nur wenige Proben sequenziert. Die genaue Zahl ist umstritten, Fachleute sprechen von 0,2 % aller positiven PCR-Tests. Zum Vergleich: In Großbritannien werden bereits 5 Prozent der positiven PCR-Tests auch noch sequenziert, in Dänemark sogar 12 Prozent, in der Schweiz ein Prozent, in Österreich 0,3%.

Doch jetzt die Infrastruktur rasch auszubauen, ist nicht ganz ohne, denn das sind keine Methoden, die in einem Routinelabor laufen können. Es braucht dazu bestimmte Sequenziereinrichtungen und Bioinformatiker:innen, die diese Daten dann auch auswerten. Das sind relativ aufwendige Untersuchungen.

Der Nachweis von Virus-Mutationen erfordert einen relativ großen Aufwand. Imago imago images/sergunt

Schnelle Sequenzierungen nötig

Wichtig ist ja auch, dass das Ganze relativ schnell abläuft, oft hat es bisher mehrere Wochen gedauert, bis eine Probe sequenziert war. Das lag auch daran, dass bisher nur das Konsiliarlabor für Coronaviren an der Charité Berlin für die genauere Sequenzierung zuständig war.

In England und Dänemark gelingt die Sequenzierung eines positiven PCR-tests innerhalb von zwei Wochen und das wird jetzt auch bei uns angestrebt.

Coronaviren passen sich an ihre Wirte an. Imago imago images/StockTrek Images

Labore werden ausgebaut

Mittlerweile haben auch einige Bundesländer – wie Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz – damit begonnen, Labore zum Beispiel an den Unikliniken und Landesgesundheitsämtern aufzubauen, um in Zukunft lokal und schnell die Sequenzierung durchführen zu können.

Doch selbst wenn jetzt durch die umfangreichere Sequenzierung von positiven PCR-Tests mehr Mutationen des Virus entdeckt werden, bleibt trotzdem die Aufgabe, zu verstehen, was durch diese Mutationen ausgelöst wird. Und das wird nochmal Zeit benötigen.