Coronaviren in der Muttermilch

„Wenn diese Mütter untersucht wurden, hat man in der Regel nur einmal die Milch getestet, zu irgendeinem Zeitpunkt. Und da haben wir uns gedacht: Einmal die Milch von zwei stillenden Müttern, die hier in der Gegend infiziert worden sind, systematischer zu untersuchen – nicht nur an einem Tag, sondern an aufeinanderfolgenden Tagen.“

Jan Münch, Virologe an der Universität Ulm