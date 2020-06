per Mail teilen

Das Coronavirus stammt aus der Tierwelt und wurde auf den Menschen übertragen. Aber auch Haustiere können sich infizieren. Nun sollen mit einer Meldepflicht alle Fälle lückenlos erfasst werden.

Auch manche Haustiere können sich mit dem neuen Coronavirus infizieren. Nun sollen mit einer Meldepflicht alle Fälle lückenlos erfasst werden.

Mit der Meldepflicht für Corona-Infektionen bei Haustieren sollen weitere Erkenntnisse zu Infektion, Übertragung und Ausbreitung des Virus gesammelt werden.



Den Entwurf dazu hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner gemeinsam mit dem Direktor des Friedrich-Loeffler-Institus für Tiergesundheit, Thomas. Mettenleiter, vorgestellt. Bevor die geplante Verordnung zur Meldepflicht von Corona-Fällen bei Haustieren in Kraft tritt, muss sie vom Bundesrat verabschiedet werden.

Die Meldepflicht für Coronafälle bei Haustieren soll weitere Erkenntnis zu den Übertragungswegen des Virus liefern. Imago imago images/ZUMA Wire

Auch manche Haustiere können sich mit dem neuen Coronavirus infizieren

Nicht nur Menschen können sich an Sars-Cov-2 anstecken. Weltweit sind auch einige Fälle von infizierten Haustieren bekannt geworden. Die neue Meldepflicht soll nun einen Überblick liefern, wie die Situation bei den Tieren aussieht. Deshalb sollen in Zukunft alle vom Menschen gehaltenen Tiere, die positiv auf Sars-Cov-2 getestet wurden, gemeldet werden. Und zwar an die Veterinäruntersuchungsämter oder Tiergesundheitsämter.

Hunde und Katzen wohl keine wichtigen Überträger des Virus

Diese Meldepflicht ist jedoch keine Anzeigepflicht, sondern eine reine Informationspflicht. Doch die hält das Friedrich-Löffler-Institut für wichtig. Schließlich wollen die Wissenschaftler herausfinden, ob es noch irgendein unbekanntes Reservoir für das Virus gibt.

Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass Hunde und Katzen – die beliebtesten Haustiere – eine Rolle bei der Verbreitung des Virus spielen.

Dass sich Menschen bei ihren Haustieren mit dem Coronavirus infizieren, halten Experten für eher unwahrscheinlich. Imago imago images/Cavan Images

Hunde wohl schwer infizierbar

Hunde scheinen bisher schwer infizierbar, das ist das Ergebnis einer experimentellen Studie aus China. Trotzdem erschreckten Meldungen Tierhalter, nach denen Hunde angeblich an dem neuen Coronavirus erkrankt seien. Wissenschaftlich nachgewiesen wurde das bisher nicht. Nur in Hongkong wurde bei zwei Hunden, die mit SARS-CoV-2 Infizierten zusammen lebten, genetisches Material des Erregers entdeckt. Beide Hunde zeigten keine Krankheitssymptome. Möglicherweise war auch eine Probe verunreinigt.

Hunde scheinen sich im Gegensatz zu Katzen eher nicht mit dem neuen Coronavirus zu infizieren. Imago imago images/ITAR-TASS

Katzen, Tiger und Löwen können sich mit SARS-CoV-2 infizieren



Katzen sind empfänglicher für das neue Coronavirus. Weltweit gibt es zwischen 15 und 17 infizierte Katzen, die sich offenbar über ihre an Covid-19 erkrankte Tierhalter angesteckt haben. Und im New Yorker Zoo waren ganze acht Großkatzen – also Tiger und Löwen - mit SARS-CoV-2 infiziert. Doch nur ein Tigerweibchen zeigte Krankheitssymptome. Alle acht Großkatzen erholten sich von der Infektion. Wahrscheinlich haben sich die Zootiere bei ihren Tierpflegern angesteckt.

Im New Yorker Zoo haben sich Tiger wohl bei Ihren Tierpflegern mit SARS-CoV-2 angesteckt. Imago Agvi Firdaus / INA Photo Agency / imago images

Haltung von Katzen kein Risikofaktor

Es gibt bisher aber keine Hinweise darauf, dass Haustiere Menschen angesteckt haben. Die Haltung von Katzen wird daher nicht als Risikofaktor gesehen.



Bekannt geworden sind auch Infektionen von Nerzen aus Nerzfarmen in den Niederlanden. Die Nerze haben sich wahrscheinlich über die Tierpfleger infiziert.



Tiermediziner am Friedrich-Löffler-Institut haben auch Schweine und Hühner auf ihre Empfänglichkeit gegenüber dem Virus getestet, doch diese Tiere ließen sich gar nicht infizieren. Dagegen fanden die Wissenschaftler heraus, dass gerade Frettchen sehr empfänglich für das Virus sind.

Frettchen können sich mit dem neuen Coronavirus infizieren und gelten auch als mögliche Testkandidaten für neue Impfstoffe. Imago imago/ blickwinkel McPhoto Alfred

Frettchen als Testkandidaten für Corona-Impfstoffe

Frettchen sind bei anderen Atemwegs-Infektionen, zum Beispiel bei Grippeviren, ein gutes Modell für den Menschen. Sie könnten sich als Tiermodell auch für Sars-Cov-2 eignen. Das FLI plant daher die Testung von Impfstoffkandidaten mit Frettchen in Zusammenarbeit mit der LMU München.

Hygieneregeln bei der Haltung von Haustieren

Wenn man sich mit dem Sars-Cov-Virus infiziert hat, ist das noch lange kein Grund, das Haustier weg zu geben oder ins Tierheim zu stecken – so das Friedrich-Löffler-Institut. Allerdings sollte man zu engen körperlichen Kontakt zu den Haustieren wie zum Beispiel das Abschlecken des Gesichts vermeiden.

Wenn Bello hustet

Sollten Tiere, die in Haushalten mit infizierten Menschen leben, Krankheitssymptome zeigen wie Fieber oder trockener Husten, dann ist ein Test auf eine Infektion sinnvoll.

Grundsätzlich raten die Tiermediziner dazu, beim Kontakt mit Haustieren grundlegende Prinzipien der Hygiene zu beachten und die Hände gründlich mit Seife zu waschen.