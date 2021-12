2G Plus in Baden-Württemberg – Chaos bei Corona-Verordnung

2G, nee 2G Plus, aber mit Boosterimpfung geht es auch ohne Test – oder wenn Deine Impfung nicht all zu lange her ist. Ja was denn nun? Die Corona-Verordnung von Baden-Württemberg ist ein einziges Durcheinander, kommentiert Stefan Troendle aus der SWR-Wissenschaftsredaktion.

Audio herunterladen (2,4 MB | MP3) Es hat nur zweieinhalb Tage gedauert, bis vom Corona-Schutz in Baden-Württemberg nur noch ein gefühlter Scherbenhaufen übrig ist. Der Reihe nach: Am Freitag, dem 3. Dezember führte die Landesregierung für viele Bereiche 2G Plus ein – also geimpft oder genesen plus Test – sogar für Skilifte, obwohl Wintersport bekanntlich im Freien stattfindet. Das ist streng, aber im Sinne von „Wir sind halt besonders vorsichtig“ noch verständlich und auf jeden Fall besser als ein kompletter Lockdown. Eine Regel mit vielen Ausnahmen Am späten Abend heißt es dann, naja, es gebe aber Ausnahmen für Menschen mit Booster-Impfung. Auch das kann man als Anreiz, sich zum dritten Mal impfen zu lassen, sogar noch verstehen. Nur kommen jetzt noch weitere Ausnahmen dazu. Für frisch Geimpfte und Genesene soll 2G Plus auch nicht gelten. Frisch heißt: Die Impfung oder Genesung ist nicht länger als 6 Monate her. Aha. Und außerdem dürfen 12- bis 17-Jährige ohne vollständige Impfung überall mit Schnelltests rein. Restaurants könnten ihren Gästen ja einen Selbsttest unter Aufsicht anbieten. Dieser gelte dann aber nur für die Gaststätte, in der er durchgeführt wurde. Auch hübsch: Bei Menschen mit Impfdurchbrüchen gilt die Krankheit wohl nicht als Booster – sie bekommen kein frisches Genesenen-Zertifikat, obwohl sie krank waren. Quelle für diese Information ist das Gesundheitsamt Rastatt, es ist aber unklar, ob das landesweit so ist und ob Ärzte das nicht anders sehen. 2G oder 2G Plus, auch ohne Plus für frisch Geboosterte? Die neuen Corona-Verordnungen ist Baden-Württemberg weder logisch begründbar noch klar nachvollziehbar. imago images imago images/Christian Ohde Regeln oft widersprüchlich und schwer nachvollziehbar Auch dieses Detail zeigt gut, wie verworren und widersprüchlich die Lage inzwischen ist. Diplomatisch gesagt: Wer die Corona-Regeln der grün-schwarzen Regierung tatsächlich guten Willens befolgen möchte, der hat es momentan echt schwer. Undiplomatisch gesagt möchte man am liebsten schreiend davonlaufen. Für mich ergeben sich aus diesem Kuddelmuddel zwei Schlussfolgerungen: Erstens: Entweder wir sind der Meinung, geimpft oder genesen reicht nicht aus, wir müssen für mehr Sicherheit zusätzlich testen. Dann testen wir aber bitte alle. Oder wir lassen es komplett bleiben und setzen weiter auf das de Facto-2G, das wir durch all die Ausnahmen jetzt schon haben. Halbgare Regelungen gefährden uns jedenfalls alle und wiegen uns in falscher Sicherheit. Zweitens: Maßahmen, die nicht verständlich sind, fühlen sich oft nach Schikane an – und akzeptiert werden sie auch nicht. Ich bin sicher, dass die Landesregierung das nicht beabsichtigt hat, aber wer um Himmels Willen soll das denn noch verstehen und entsprechend der Vorschriften auch kontrollieren? Wird das Personal im Gastrobereich je nach Alarmstufe täglich neu geschult? Ministerpräsident Kretschmann spricht wegen der neuen Werbekampagne neuerdings gerne von „The Länd“ anstatt von Baden-Württemberg. Vielleicht sollte er erst mal dafür sorgen, dass die neuen Corona-Regeln nicht zu einem „Länd“-Slide führen. Für alle Nicht-Briten heißt das Erdrutsch.