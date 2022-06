Corona-ExpertInnenrat legt Vorschläge für den Herbst vor

per Mail teilen

Besser auf den Herbst vorbereitet sein als in den vergangen Jahren, das wünschen sich viele. Der Corona-ExpertInnenrat der Bundesregierung hat Vorschläge entwickelt, wie das gehen kann.

"Vorausschauende Vorbereitung mit kurzen Reaktionszeiten auf eine veränderte Infektionslage" - mit diesem Ziel formulierte der Corona-ExpertInnenrat der Bundesregierung eine 23-seitigen Stellungnahme, die am vergangenen Mittwoch, den 08.06.2022, erschien. Sie enthält Vorschläge und Maßnahmen zur Pandemievorbereitung für den kommenden Herbst. Denn der ExpertInnenrat rechnet mit steigenden Infektionszahlen.

Im Fokus steht der Schutz des Gesundheitssystems, der kritischen Infrastruktur un der vulnerablen Bevölkerungsgruppen. Dafür listen die Expertinnen und Experten Verbesserungsvorschläge in den Kernbereichen Datenerhebung und Teststrategie, Datenaufbereitung, -analyse und Modellierung, Kommunikation, Prävention und Impfstrategie, sowie Rehabilitation auf.

Wer ist der Corona-ExpertInnenrat? Der ExpertInnenrat der Bundesregierung besteht aus über 19 Mitgliedern. Seine Aufgabe ist es die Bundesregierung zur Covid-19 Pandemie zu beraten und zwar auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommen aus unterschiedlichen Disziplinen wie Kinder- und Jugendmedizin oder Virusgenetik. Sie erarbeiten gemeinsam Empfehlungen für die Pandemiebewältigung. Dadurch sollen verschiedene Aspekte und Folgen der Handlungsoptionen besser abgewägt werden können. Es gibt ihn seit Dezember 2021. Bis jetzt haben sie insgesamt elf Stellungnahmen zur Corona-Pandemie veröffentlicht.

Aus den vergangenen Pandemiejahren lernen

Wie auch in den vergangenen Pandemiejahren sei damit zu rechnen, dass die Corona-Fallzahlen ab Herbst saisonbedingt steigen werden, warnt der ExpertInnenrat. Das hat gerade im vergangenen Winter 2021/22 zu massiven Engpässen in der Intensivversorgung in Krankenhäusern geführt. Eine notwendige Forderung des ExpertInnenrates lautet daher unter anderem, das Kleeblattkonzept zur bundesweiten Patientenverlegung zu verstetigen.

Doch vielleicht muss es so weit gar nicht kommen: Der Expertinnenrat fordert weiter eine verbesserte Kommunikation und Koordination zwischen Bund und Ländern. Die zentrale Koordination der Pandemiemaßnahmen könnten dabei helfen, bei steigenden Infektionszahlen schneller zu intervenieren und mit einheitlichen Regelungen zu reagieren.

Drei mögliche Szenarien für den Herbst

Keiner weiß, wie sehr sich die Corona-Situation im Herbst und Winter verschärfen wird. Je nach Pandemieverlauf muss unterschiedlich reagiert werden. Die ExpertInnen beschreiben daher drei mögliche Szenarien, praktisch Gefahrenstufen:

Das günstigste Szenario würde bedeuten, es gibt eine neue Virusvariante, die weniger gefährlich ist als Omikron. Mit der Grundimmunität in der Bevölkerung sind wir vor Omikron mittlerweile gut geschützt. In diesem Szenario wäre das Virus noch eine Stufe ungefährlicher, sodass wir nur wenige Maßnahmen bräuchten. Die Kinderkliniken würden aber wahrscheinlich stärker belastet werden, glauben die Experten.

Beim zweiten Szenario, auch als Basisszenario bezeichnet, wird davon ausgegangen, dass wir mit Omikron oder einer vergleichbaren Variante in den Herbst gehen. Die Zahlen steigen, aber das Gesundheitssystem würde nicht zu sehr belastet werden. Das konnte man in der vergangenen Welle bereits beobachten.

Das dritte Szenario wäre das ungünstigste: Eine neue, gefährlichere Variante entsteht. Dann müssten die Maßnahmen wieder deutlich hochgefahren werden.

Die Pressekonferenz "Vorbereitung auf Herbst/Winter 2022/23“ des Corona-ExpertInnenrats der Bundesregierung". picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Das empfiehlt der ExpertInnenrat

Bei den genauen Maßnahmen wurde der ExpertInnenrat nicht konkret, da niemand weiß, welches der Szenarien eintreten wird. Sie schlagen allerdings vor, eine Grundlage zu schaffen, damit im Notfall schnell reagiert werden kann. Dazu zählt beispielsweise die gesetzliche Grundlage, dass eine Maskenpflicht schnell wieder eingeführt werden könnte. Auch Kontaktbeschränkungen schließen sie beim ungünstigsten Szenario nicht aus.

In der Stellungnahme wurde jedoch besonders der Schutz von Kindern und Jugendlichen betont. Vor allem indirekte Folgen der Pandemie, also zum Beispiel psychische Probleme oder steigendes Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen, kommen ins Blickfeld. Schulen und Kitas sollen deswegen so lange wie möglich offen bleiben sowie Sport- und Kulturangebote ausgebaut werden.