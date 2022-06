Warum steigen die Inzidenzen trotz hoher Temperaturen?

per Mail teilen

Steigende Temperaturen, steigende Inzidenzen – eigentlich kennen wir das andersherum. Wir beantworten die dringendsten Fragen zur Corona-Sommerwelle.

Die Inzidenz hat es kaum unter 400 geschafft und jetzt schießt sie wieder nach oben. Ein Grund zur Sorge ist das aber noch nicht.

Warum steigen die Zahlen gerade?

Brauchen wir wieder strengere Maßnahmen?

Was kommt noch auf uns zu?

Wie soll ich mich impfen?

Das liegt in erster Linie an dem Omikron-Subtypen BA.5, der endgültig in Deutschland angekommen ist. Der Vorgänger BA.2 war schon sehr ansteckend und war für die letzte Welle verantwortlich. BA.5 ist jetzt noch ansteckender.

Bisher war es immer so, dass wenn die Inzidenzzahlen der letzten Welle gerade gesunken sind, eine neue ansteckendere Variante aufgetreten ist. Diese neue Variante wurde dann die dominierende und die Ansteckungszahlen stiegen wieder.

Viele Menschen bewegen sich mittlerweile ohne Maske durch ihren Alltag. IMAGO IMAGO / Gottfried Czepluch

Die BA.5 Variante kann dem Immunsystem besser ausweichen und selbst eine Infektion mit einem anderen Omikron-Subtypen schützt nicht wirklich vor einer Ansteckung mit BA.5.

Wichtig ist aber, dass sowohl die Impfung als auch die Immunität nach Infektion langfristig vor einem schweren Verlauf schützen.

Die Lage ist zurzeit noch nicht so angespannt wie es bei Delta mit solchen Inzidenzen gewesen wäre, aber es gibt nicht unbedingt viel Luft nach oben. Die Kinderkliniken sind im Moment unabhängig von Corona schon an der Belastungsgrenze.

Zunächst sollte abgewartet werden, wie sich die Lage entwickelt, bevor wieder Maßnahmen eingeführt werden. Die Risikogruppen sollten sich allerdings schützen - am besten durch Impfen, Alltagsmasken und das Vermeiden von großen Menschenansammlungen.

Alle sollten vorsichtig sein. Auch wenn es keine Pflicht ist: eine Maske zu tragen ist einfach und dafür aber sehr effektiv.

Tweet des Gesundheitsministers

Die Zahlen werden auf jeden Fall noch weiter steigen, wie stark genau lässt sich aber schwer abschätzen. Sie sind zurzeit relativ ungenau, da weniger getestet wird. Es gibt außerdem viele Nachmeldungen wegen der Feiertage oder weil sowieso langsamer gemeldet wird. Das alles führt dazu, dass wir gerade zu wenig Informationen sogar über die aktuelle Situation haben, um darauf schließen zu können, wie das dann in zwei, drei oder vier Wochen wird.

Die Ansteckungen werden in den kommenden Wochen weiterhin steigen. IMAGO IMAGO / Rolf Poss

Im Herbst werden die Zahlen auf jeden Fall wieder steigen. Wie ernst es dann wird kommt auf die Variante an, die wir dann haben werden. Mit Maßnahmen wie einer Maskenpflicht müssen wir aber wahrscheinlich trotzdem rechnen.

Wer dreimal geimpft ist, ist schon sehr gut vor einem schweren Verlauf geschützt. Die Impfung bringt leider aber nicht den langfristigen Schutz vor einer Infektion, den wir uns gewünscht haben, und da bringt auch die vierte und fünfte Impfung nicht mehr viel – und wahrscheinlich wird auch der Omikron-Impfstoff nicht viel bringen. Hier müssen jedoch noch die Ergebnisse von Studien abgewartet werden. Am besten sollten die Risikogruppen eine eventuelle vierte Impfung mit ihrem Arzt besprechen.