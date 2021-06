Die Tests können immer nur getestet werden mit den Varianten, die es gibt. Das heißt also wenn ich jetzt einen Test habe, der vor einem halben Jahr zugelassen worden ist, dann kannten wir diesen neuen Varianten noch nicht. Die sind dann also nur mit dem “Wildtyp“ damals getestet worden. Wir können annehmen, dass die funktionieren – aber wir wissen es in der Regel nicht.