richtige Antwort: Er gibt an, ob die Ansteckung in der Bevölkerung gleichmäßig oder ungleichmäßig verteilt erfolgt.

Beim k-Faktor handelt es sich um den Streuparameter. Er beschreibt, wie sich ein Virus in einer Bevölkerung verbreitet – also ob eine Krankheit gleichmäßig verteilt auftritt (viele Menschen stecken viele andere an) oder eher in Clustern vorkommt (nur einzelne Menschen stecken viele andere an). Ab dem k-Faktor 1 verbreitet sich eine Krankheit sehr gleichmäßig. Liegt der k-Faktor dagegen unter 1 bedeutet das, dass nur sehr wenige Menschen eine Krankheit stark verbreiten – sogenannte Superspreader. Wo der k-Faktor in der Corona-Pandemie liegt, ist nicht ganz klar. Studien legen aber nahe: Nur 10 bis 20 Prozent der Infizierten sind wohl für 80 Prozent aller neuen Fälle verantwortlich. Das spricht für einen k-Faktor unter 1.

Der R-Wert bezeichnet dagegen die Reproduktionszahl oder Ansteckungsrate: Wie viele Personen steckt ein Infizierter im Durchschnitt an? Liegt der R-Wert bei 3, heißt das, dass ein Kranker drei Menschen ansteckt. Nachlesen kann man das in unserem Corona-Glossar.