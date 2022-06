Vor allem in Portugal breitet sich derzeit die Omikronvariante BA.5 des Coronavirus stark aus. Auch in Deutschland werden immer mehr Fälle gemeldet. Was bedeutet das für den Umgang mit der Pandemie?

Wie schnell wird die Infektionswelle zu uns kommen?

In Portugal gehen die Infektionszahlen gerade steil nach oben. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen liegt bei rund 1.800. Das ist die höchste Inzidenz in der EU. Nur zum Vergleich: In Deutschland lagen wir am 1. Juni 2022 bei 207 - laut Robert Koch-Institut.

Wann diese Welle jetzt zu uns schwappen wird, das ist schwierig zu bestimmen. Aber einig sind sich alle, dass es in wenigen Wochen passiert. Es könnte schon im Juli sein, es könnte sich aber auch bis zum Herbst hinziehen. Vermutlich werden wir die Virusvariante durch die Sommerferien und das Reisen schon recht schnell auch bei uns sehen.

Dass eine neue Welle mit der Subvariante BA.5 auch zu uns kommen wird und zu steigenden Infektionszahlen führen wird, das ist sicher. Nur nicht, wie groß die Welle dann werden wird.

Die Omikron-Subvariante BA.5 ist in Portugal bereits stark verbreitet. Auch in Deutschland gibt es immr mehr Fälle. IMAGO IMAGO/ZUMA Wire

Omikron BA.5 BA.5 ist eine Omikron-Variante mit eigenem Ursprung. Das bedeutet, sie stammt nicht etwa von BA.1, BA.2 oder BA.3 ab, sondern hat den gemeinsamen Omikron-Vorläufer als Ursprung, wie Virologe Christian Drosten auf Twitter erklärte. Die Variante hat zusätzlich zu Omikron eine Mutation an ihrem sogenannten Spikeprotein, bei dem nach ersten Erkenntnissen ein noch stärkerer Immun Escape als bei BA.1 und BA.2 beobachtet wurde, erklärt Virologin Sandra Ciesek in einem Tweet.

Ist die Omikron-Sublinie BA.5 noch ansteckender als vorherige Varianten?

Ja, der Omikron-Subtyp BA.5 ist noch einmal deutlich ansteckender als seine Vorgänger. Das zeigt übrigens, wie sich das Virus ständig anpasst und eine bereits vorhandene Immunität der Menschen umgeht. Das gelingt BA.5 noch besser als der derzeit bei uns dominierenden BA.2 Omikron-Variante. Deshalb kann BA.5 diese auch verdrängen – wie schon in Portugal. Das bedeutet: Auch Menschen, die dreimal geimpft sind und auch solche, die bereits eine Infektion mit dem Omikron-Virus durchgemacht haben, können sich nochmal mit BA.5 infizieren.

Ist die Omikronvariante BA.5 gefährlicher?

Nach dem bisherigen Wissenstand ist BA.5 nicht gefährlicher als die Omikronvariante, die wir gerade bei uns im Land haben. Sie verursacht bei den allermeisten keine schweren Krankheiten. Und nach dreimaligem Kontakt mit dem Virus durch Impfung oder durch Impfung und Infektion sind wir nach bisherigem Forschungsstand auch weiter vor schweren Krankheitsverläufen geschützt.

Warum sind Ärztepräsident Montgomery und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dann besorgt?

Selbst wenn das BA.5 Omikronvirus jetzt bei den meisten Menschen eher zu milden Krankheitsverläufen führt, dann kann das trotzdem zu einer großen Belastung werden. Wenn sich sehr viele infizieren und dann ein paar Tage ausfallen, dann kann das zu Personalenpässen in sensiblen Bereichen wie zum Beispiel Krankenhäusern und Altenpflegeheimen führen, aber auch in Kindergärten und Schulen. In der gesamten Wirtschaft könnte es eng werden, wenn viele Menschen auf einmal erkranken, auch wenn die Menschen dabei nicht schwer krank werden. Zur Zeit dominiert bei uns noch die BA.2 Variante mit über 80 Prozent, aber der Anteil von BA.4 und BA.5 liegt nach Labordaten aus Süddeutschland bereits bei über 15 Prozent.