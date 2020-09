Ärzte und Politiker raten, sich in diesem Jahr verstärkt gegen Grippe impfen zu lassen. Es sei problematisch, wenn zur Corona-Pandemie auch noch eine Grippewelle komme. Stimmt das?

Wie brisant ist das Zusammentreffen von Grippe und Covid-19?

Eine milde Grippewelle wäre nicht so schlimm, aber eine schwere könnte das Gesundheitssystem schon an seine Grenzen bringen – vor allem vor dem Hintergrund steigender Corona-Infektionen. Und da Corona- und Grippe-Fälle im Krankenhaus auf jeden Fall strikt voneinander getrennt werden müssen, kommt noch zusätzliche Arbeit auf die Häuser zu, um Kreuzinfektionen zu vermeiden – also auch ein logistisches Problem. Deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, alles zu tun, um ein solches Szenario zu vermeiden. Das heißt: Impfen so viel es geht.

"Jetzt haben wir erstmals mit Covid19 zu kämpfen. Es kommen jetzt die Erkältungsviren aber generell hinzu, so dass wir bald gar nicht mehr wissen, hat jemand Schnupfen, Husten, Heiserkeit oder leichtes Fieber aufgrund von einer Erkältung oder Covid19. Und da haben wir nicht groß was in der Hand. Da können wir bisher nur symptomatisch behandeln. Wir versuchen diverse Medikamente bei Covid19, aber wir haben noch keine Impfung. Und bei Grippe haben wir eine Impfung und verhindern so, dass jemand doppelt erkrankt oder dreifach erkrankt." Dr. med. Lothar Zimmermann, SWR Gesundheitscoach

Spätestens im Winter beginnt wieder die Grippe-Saison. Und Corona wird da sicher auch noch ein Thema sein. Imago imago images/Westend61

Welchen Einfluss haben coronabedingte Maßnahmen wie Hände waschen, Abstand halten oder das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf eine mögliche Grippewelle?

Das könnte tatsächlich zu einem Faktor werden. Die letzte Grippewelle war schon ungefähr sechs Wochen kürzer als erwartet, weil die Leute wegen Corona auf Abstand gegangen sind. Aber wir sollten nicht darauf vertrauen, dass es wieder so kommt.

Die Einhaltung von Hygieneregeln, ein Mund-Nasen-Schutz und Abstand halten können die Ausbreitung von Viren eindämmen - das gilt für Corona- wie auch für Grippeviren. Imago imago

Gibt es genügend Grippe-Impfstoff?

Genügend Impfstoff um alle zu impfen gibt es nie. Das wäre aber auch ziemlich verschwenderisch, denn es lassen sich auch nicht alle impfen. Die Bundesregierung hat sich dieses Jahr aber wohl mehr Impfdosen als sonst gesichert. Wichtig ist aber, dass vor allem Risikogruppen geimpft werden.

"Ganz wichtig ist, dass sich die Risikogruppen impfen lassen und alle Leute, die eine chronische Erkrankung haben. Also wenn ich eine Herzerkrankung habe, wenn ich hohen Blutdruck habe, wenn ich irgendetwas an der Lunge habe. Aber auch wenn ich Diabetes habe oder wenn ich eine Immunschwäche habe, dann sollte ich mich unbedingt impfen lassen." Dr. med. Lothar Zimmermann, SWR Gesundheitscoach

Impfen lassen sollten sich neben älteren Menschen und Menschen mit Atemwegserkrankungen auch Kinder – und das nicht nur weil sie durch die Grippe besonders gefährdet sind, sondern auch weil sie, als Schulgänger, maßgeblich an der Verbreitung der Viren beteiligt sind.