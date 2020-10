Die derzeit steigenden Infektionszahlen sind Grund zur Sorge. Die Gesundheitsämter haben Schwierigkeiten neue Cluster zu identifizieren und laufen Gefahr, überlastet zu werden.

Kommt dieser Wert von über 11.000 Neuinfektionen überraschend?

Nicht wirklich. Virologen und Epidemiologen haben schon im Frühjahr betont, dass es jetzt vor allem auf den Herbst und Winter ankommen wird. Der wesentliche Grund für den Anstieg ist laut Experten das kältere Herbstwetter und nicht die Tatsache, dass wir jetzt alle - im Vergleich zum Sommer - die Corona-Maßnahmen nicht mehr so ernst nehmen. Fast zeitgleich sind in Europa die Zahlen hochgegangen. Das heißt sicherlich nicht, dass jetzt alle Menschen auf einmal weniger auf die Corona-Maßnahmen achten als im Sommer. Es liegt schlichtweg an dem kühleren Wetter und der Tatsache, dass wir uns wieder mehr drinnen aufhalten, wo das Ansteckungsrisiko eben deutlich höher ist. Wenn wir den Anstieg bei den gemeldeten Neuinfektionen bremsen wollen, müssen wir unser Verhalten im Herbst und Winter auf die Gegebenheiten in der kalten Jahreszeit anpassen. Also Abstand halten und auf jeden unnötigen Kontakt verzichten, ganz unabhängig von einzelnen Maßnahmen, die jetzt gelten oder noch eingeführt werden könnten.

Wissen wir, wo sich die Menschen genau anstecken?

Zumindest für einen Teil der gemeldeten Infizierten wissen wir das. Laut den Daten stecken sich die meisten Menschen im privaten Umfeld an - also zuhause, bei kleineren oder größeren Treffen. Im Frühjahr, als die Zahlen damals am höchsten waren, haben sich die meisten Menschen in Alten- und Pflegeheimen angesteckt. Deswegen ist auch das Durchschnittsalter der Infizierten momentan mit aktuell 39 Jahren noch deutlich geringer, als im April mit 52 Jahren.

Gerade im Herbst und Winter halten wir uns vermehrt in geschlossenen Räumen auf. Auf größere Treffen mit Freunden oder Verwandten sollte man eher verzichten. Imago imago images/Shotshop

Warum ist es wichtig, Cluster zu finden?

Bei den Clustern geht es darum, größere Infektionsherde schnell zu entdecken. Zum Beispiel in Altersheimen, am Arbeitsplatz oder bei privaten Feiern. Treffen von mehrere Menschen in Innenräumen können zu Superspreading-Events werden. Das haben wir mittlerweile gelernt: Wir wissen, dass einige Infizierte überhaupt niemanden und andere besonders viele Menschen anstecken. Diese Superspreader zu finden, ist eine der zentralen Aufgaben der Gesundheitsämter, wie das RKI seit über vier Wochen betont.

Die Mitarbeiter*innen der Gesundheitsämter arbeiten mit moderner Software, um neue Infektionsherde und Cluster zu identifizieren und so die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Imago imago images/Max Stein

Wie viele Neuinfektionen pro Tag können die Gesundheitsämter noch nachverfolgen?

Das ist schwierig zu beantworten. Aber diese 50er-Grenze bei den 7-Tages-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner waren zumindest eine Orientierungshilfe. Bis zu dieser Grenze sollten Gesundheitsämter auf jeden Fall möglichst alle Kontakte zurückverfolgen können. Aber die Gesundheitsämter kommen schon jetzt teilweise an ihre Grenzen. In manchen Städten hilft die Bundeswehr mittlerweile aus. Aber selbst, wenn immer mehr Gesundheitsämter nicht mehr alle Kontakte verfolgen können, das hat das RKI heute auch nochmal betont, sollten trotzdem weiter möglichst viele Kontakte weiterverfolgt werden. Andere Länder wie Schweden und Großbritannien, die die Kontaktverfolgung zeitweise aufgegeben haben, hätten hier keine guten Erfahrungen gemacht.

Soldaten der Bundeswehr unterstützen die Mitarbeiter der Gesundheitsämter bei der Suche nach neuen Corona-Clustern. Imago imago images/Cord

Die Zahl der Neuinfizierten steigt an – auch die Zahl der Erkrankten?

Ja. Bei den Erkrankten können wir auch einen Anstieg beobachten. Prozentual kommen aber zur Zeit noch vergleichsweise wenige Menschen nach einer Corona-Infektion ins Krankenhaus, im Frühjahr waren es deutlich mehr. Genaue Vergleiche sind aber nicht sinnvoll, weil damals noch ganz anders getestet wurde und die Dunkelziffer von Menschen mit leichten oder gar keinen Symptomen deutlich höher war.

Experten rechnen für die nächsten Wochen auch prozentual wieder mit mehr infizierten Menschen, die auch ins Krankenhaus müssen. Übrigens auch, weil es zuletzt wieder mehr Ausbrüche in Alters- und Pflegeheimen gegeben hat.

Wie sieht es bei den Intensivbetten aktuell aus?

In Sachen Intensivbetten sind die Klinken gut vorbereitet. Aktuell liegen deutschlandweit rund 1.000 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen - etwa 3 von 100 Patienten müssen derzeit nach einer Corona-Infektion auf der Intensivstation behandelt werden. Aktuell ist etwa jedes vierte Intensivbett von insgesamt 30.000 Betten noch frei. Innerhalb von einer Woche können nochmal über 12.000 Intensivbetten zusätzlich aufgestellt werden. Wir sind also in Sachen Betten vorbereitet, inwiefern das Ärzte- und Pflegeteam mit einer hohen Zahl von intensivpflichtigen Patienten klarkommt, ist nochmal eine andere Frage.

An Intensivbetten mangelt es in Deutschland nicht. Ärzte und Pflegeteams haben jedoch begrenzte Kapazitäten, sich um die steigenden Zahlen intensivpflichtiger Patienten zu kümmern. Imago imago images/UPI Photo

Wie werden sich die Zahlen jetzt weiterentwickeln?

Das hängt von unserem Verhalten ab: Ob wir insgesamt die Kontakte vor allem im privaten Umfeld zumindest ein Stück weit reduzieren. Wenn das alle in relevantem Maße machen, werden wir das in ein bis anderthalb Wochen bei der Zahl der gemeldeten Neuinfektionen beobachten können. Ein Beispiel dafür sind auch geringere Grenzen für Gäste bei Veranstaltungen. Ich hoffe, wir entwickeln in den nächsten Wochen ein besseres Gefühl dafür, wie wir diesen Herbst und Winter durch die Pandemie kommen. Das müssen die nächsten Wochen zeigen.