Ende der Maßnahmen: Hier ist das Tragen einer Maske weiter sinnvoll

per Mail teilen

Ab 3. April 2022 fallen trotz hoher Inzidenzen die meisten Corona-Schutzmaßnahmen weg. Macht es Sinn, wenn ich in bestimmten Situationen, wie z.B. im Supermarkt, weiter eine Maske trage?

„Wenn um mich herum keiner mehr Maske trägt – wie gut schützt mich dann noch meine eigene Maske?“

Wer im Supermarkt oder im Kino weiter eine FFP2-Maske trägt, ist damit sehr gut geschützt – auch wenn die anderen im Raum keine tragen. Dafür muss die Maske aber wirklich eng anliegen, am Rand darf keine Luft einströmen. Vor allem oben am Nasenbügel sind oft Lücken – da sollte man den Metall- oder Plastikbügel so andrücken, dass die Maske dicht abschließt.

Im Dezember 2021 hat ein deutsches Forscherteam den Schutzeffekt nochmal ganz genau untersucht: Wenn ein infizierter Mensch ohne Maske und ein gesunder mit FFP-2 Maske 20 Minuten dicht beieinander waren, war das Ansteckungsrisiko für den Maskenträger minimal: 0,1 Prozent. Aber nur, wenn die Maske optimal saß – bei einer lockeren Maske stieg die Infektionsgefahr auf 4 Prozent. Und bei einer gut sitzenden OP-Maske lag das Risiko bei 10 Prozent.

Masken tragen bietet einen gewissen Schutz vor Infektionen, auch wenn andere keine Masken tragen imago images imago images/Manfred Segerer

Omikron-Variante ist ansteckender

Die Testreihen liefen allerdings noch mit der Delta-Variante, Omikron ist sehr viel ansteckender – das Risiko trotz Maske könnte jetzt nochmal höher sein. Grundsätzlich kommt es immer drauf an, wie lange ich im selben Raum mit einer infizierten Person bin, wie voll es ist und ob es eine gute Belüftung gibt. Abstand halten auch mit Maske ist auf jeden Fall eine gute Idee.

Die Omikron-Variante ist wesentlich ansteckender. Dennoch bieten insbesondere FFP2-Masken eine gewissen Schutz vor einer Infektion. imago images imago images/Science Photo Library

Maske tragen im Freien hat wenig Effekte

Gerade draußen ist die Wahrscheinlichkeit sich anzustecken nicht sehr hoch. Das liegt einerseits daran, dass sich die Aerosole sehr schnell verteilen und auflösen, im Sommer sogar nochmal mehr als im Winter.

Und andererseits ist gerade im Sommer die UV-Strahlung höher und die ist, genauso wie für uns, schädlich für das Virus – Viruspartikel blieben so draußen, außerhalb von unserem Körper nicht sehr lange infektiös.

Die Gefahr einer Ansteckung im Freien ist als gering einzustufen. imago images imago images/Future Image

Wo wären Masken auch jetzt noch sinnvoll?

In Bussen, Bahnen und Zügen gibt es wesentlich weniger Luftbewegung als im Freien. Hier überleben dann auch Viruspartikel länger. Und da schützt mich eine Maske weiter sehr effektiv vor einer Infektion. Masken halten einen Teil der infektiösen Viren ab und sie kommen nicht so leicht in unsere Atemwege. Im Optimalfall steckt man sich durch den Schutz der Maske nicht an.

Durch das Tragen von Masken ist auch bei einer Infektion in der Regel die Viruslast geringer. imago images imago images/MiS

Aerosole kommen weiter durch die Maske

Wie gut eine Maske schützt, hängt auch davon ab, wie lange sie am Stück getragen wird. Studien zeigen, dass noch immer kleinste Tröpfchen durch die Maske kommen können, insbesondere wenn die Maske feucht wird – gerade durch starkes Schwitzen im Sommer.

Den besten Schutz vor einer Infektion bieten, neben ausreichend Abstand zu anderen in Innenräumen, immer noch FFP2-Masken. Wer sich selbst und andere schützen will, kann die Maske auch in bestimmten Situationen weiterhin tragen.

Wie sinnvoll sind Schnelltests vor Familientreffen?

Schnelltests vor privaten Treffen sind auf jeden Fall eine gute Idee – damit gibt es zwar auch keine hundertprozentige Sicherheit, aber Freunde oder Verwandte, die gerade hochansteckend sind, werden doch ziemlich wahrscheinlich rausgefischt.

Am besten geht man wirklich kurz vorher ins Testzentrum oder macht einen Selbsttest: bei Infizierten steigt die Viruslast oft innerhalb von Stunden stark an – wer morgens noch negativ war, kann abends schon positiv sein. Deshalb bringen frische Tests am meisten.