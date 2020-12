Kann ich trotz Impfung andere infizieren? Was heißt das, dass ein Impfstoff "zu 95 Prozent wirksam" ist? Wie lange wirkt der Impfstoff? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Die Wirksamkeit der Impfstoffe wird nach strengen wissenschaftlichen Kriterien ermittelt. Imago imago images/Alexander Limbach

Das ist eine der noch offenen Fragen. Die Studien, die zu den bislang kurz vor der Zulassung befindlichen Impfstoffen vorliegen, zeigen lediglich, dass diese Impfstoffe eine Erkrankung mit Covid-19 verhindern können. Das schließt aber nicht aus, dass ein Geimpfter das Virus in seinen Körper aufnimmt und damit für andere durchaus ansteckend sein kann. Der Geimpfte ist dann „klinisch immun“.

Das bedeutet, er ist zwar selbst vor dem Ausbruch der Erkrankung geschützt, kann aber immer noch andere Personen infizieren. „Sterile Immunität“ bedeutet dagegen, dass das Immunsystem alle Krankheitserreger im Körper vollständig eliminiert. Die geimpfte Person trägt das Virus dann nicht in sich und kann es folglich auch nicht weitergeben. Die sterile Immunität ist bislang für keinen der zur Zulassung anstehenden Impfstoffe nachgewiesen.

Die Zahlenangaben zur Wirksamkeit kommen so zustande: Die Teilnehmer an den Impftests werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe erhält den Impfstoff tatsächlich gespritzt, die andere jedoch nur ein Placebo, also eine unwirksame Lösung. Das alles geschieht doppelblind, soll heißen: Weder die Teilnehmer noch die Entwickler des Impfstoffs bekommen mitgeteilt, wer zur Placebo- und wer zur Impfstoffgruppe gehört.

Dann beginnt das Warten auf das Auftreten erster Krankheitsfälle unter den Teilnehmern. Sobald eine gewisse Anzahl an Erkrankungen aufgetreten ist, wird gezählt wie viele der Erkrankten aus der Placebo-Gruppe stammen und wie viele davon in der Gruppe der Geimpften zu finden waren. Wenn dann von 100 Erkrankten nur 5 zur Gruppe der Geimpften gehören, beträgt der Wirkungsgrad des Impfstoffs 95%.

Im Fall der ersten zur Zulassung angemeldeten Impfstoffe gegen Covid-19 wurde von Wirksamkeiten über 90% berichtet. Zum Vergleich: Bei Masern, Mumps und Röteln werden ebenfalls Werte über 90% erreicht, bei Masern sogar 98 bis 99%. Diese Impfstoffe sind damit sehr wirksam.

Bei der Grippeimpfung dagegen schwankt die Wirksamkeit von Jahr zu Jahr und kann auch mal bei nur 20% liegen. Aber: Bei der Grippe geht es nicht darum, das Influenzavirus aus der Bevölkerung zu verdrängen – dafür verändert es sich viel zu schnell. Es taucht jedes Jahr in neuer Gestalt auf und die Grippeimpfung hat daher lediglich das Ziel, so viel Menschen wie möglich durch einen Impfstoff zu schützen, bei dessen Entwicklung man die Veränderung des Virus im Voraus erahnen musste – und das gelingt nicht immer gleich gut, daher der niedrige Wirkungsgrad bei der Grippeimpfung.



Das ist noch unklar. Diese Frage lässt sich erst beantworten, wenn noch etwas Zeit vergangen ist. Die ersten Teilnehmer der großen Teststudien in Phase 3 wurden im Sommer geimpft, also erst vor wenigen Monaten. Das Unternehmen Biontech beispielsweise wird seine Testgruppen nun weitere zwei Jahre beobachten.

Andere Impfstoffentwickler werden das ähnlich halten. Man hofft, dass der Schutz mindestens diese zwei Jahre anhält, wenn es gut geht auch deutlich länger. Das neue Coronavirus ist glücklicherweise nicht sehr mutationsfreudig. Es verändert sich also nicht so schnell wie beispielsweise das Grippevirus, für das jedes Jahr ein neuer Impfstoff entwickelt werden muss.

Nur wenn sich ausreichend Menschen impfen lassen, ist eine Herdenimmunität in der Bevölkerung erreichbar. Imago imago images/Sven Simon

Ja, es kann sein, dass es nicht klappt mit der Immunisierung durch die Impfung. Die Wirksamkeit der Impfstoffe ist aber sehr hoch, so dass nur bei wenigen Prozent der Geimpften die Wirkung ausbleiben wird. Doch es geht bei der Impfung ja nicht nur darum, sich selbst zu schützen. Wenn sich sehr viele Menschen impfen lassen, dann tritt der Effekt der Herdenimmunität ein. Der Erreger findet zu selten neue, noch nicht geimpfte Personen, um sich weiter ausbreiten zu können.

Um diesen Herdenschutz schnell zu erreichen ist es wichtig, dass sich in kurzer Zeit viele Personen mit einem hochwirksamen Impfstoff impfen lassen. Ein Impfstoff, der bei mehr als 90% der Geimpften anschlägt, eignet sich dafür sehr gut. Die Herdenimmunität in der Gemeinschaft schützt den Einzelnen, bei dem die Impfung vielleicht nicht angeschlagen hat, ebenso gut wie eine erfolgreiche Impfung. . Das Paul-Ehrlich-Institut schätzt, dass in Deutschland 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung geimpft sein müssen, um Herdenimmunität gegen das Sars-Cov2-Virus zu erreichen.

Für eine sogenannte Herdenimmunität müssen sich genügend Menschen gegen das neue Coronavirus impfen lassen. Imago imago images/MiS

An der Einstichstelle kann es zur Rötung, Schwellung und auch leichten Schmerzen kommen. Auch Müdigkeit, Fieber, Kopf und Gliederschmerzen in den ersten drei Tagen nach der Impfung zählen zu den Nebenwirkungen, die nach Impfungen grundsätzlich auftreten können. Denn beim Ankurbeln des Immunsystems macht der Körper keinen Unterschied zwischen einem echten Infekt und dem durch Impfung nur „vorgetäuschtem“ Infekt.

Deshalb entsprechen manche Nebenwirkungen den Symptomen eines leichten Infekts. Die Probanden der wichtigen letzten Testphase des Biontech-Impfstoffs wurden bisher nur rund zwei Monate nachbeobachtet –Spätfolgen der Impfung müssten sich, wenn es sie denn gibt, erst noch zeigen.

Wie bei anderen Impfungen, können bei der Corona-Impfung Nebenwirkungen nicht ausgeschlossen werden. Imago imago images/ULMER Pressebildagentur

Nein, unser Erbgut wird vom Impfstoff nicht verändert. Der mRNA-Impfstoff funktioniert so: mRNA steht für „messenger RNA“ und dieser Begriff beschreibt genau die Aufgabe, die mRNA-Moleküle in Körperzellen haben: Sie sind die Nachrichtenboten im Zellinnern. Die mRNA schwimmt in der Zellflüssigkeit zu jenen Zellorganellen, die dafür zuständig sind, Eiweiße zu produzieren und teilt diesen mit, welche Proteine sie genau herstellen sollen.

mRNA-Impfstoffe sind künstlich hergestellte Botschaften, welche die Zelle dazu bringen, jene Teile des Virus zu produzieren, mit denen das Immunsystem schon mal beginnen kann, sich auf die Abwehr des Virus einzustellen. Wenn dann ein komplettes Virus auftaucht, ist das Immunsystem durch das Training an den zuvor hergestellten Virusteilen schon auf Zack und verhindert den Ausbruch der Covid-19-Erkrankung. Oder sorgt zumindest für einen deutlich leichteren Verlauf als bei Ungeimpften.

Kinder zu impfen ist erstmal nicht geplant, weil der Impfstoff in erster Linie die schützen soll, die am schwersten an Covid-19 erkranken können. Das sind vor allem ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen. Kinder und Jugendliche gehören ganz pauschal nicht zur Risikogruppe. Denn sie leiden in der Regel nicht besonders stark unter Covid-19 und viele von ihnen bemerken gar nicht, dass sie angesteckt wurden.

Dazu kommt, dass Impfstofftests an Kindern noch viel strengeren Regeln unterliegen als solche an Erwachsenen. Unter anderem, weil das Immunsystem von Kindern und Jugendlichen noch nicht ausgereift ist. Das heißt, es wird immer zunächst an Erwachsenen getestet und erst zum Schluss an Kindern. Der Impfstoff wird daher auch zuerst für Erwachsene zugelassen. Es laufen jetzt aber Studien von Biontech und Moderna mit Kindern ab 12 Jahren an und Astra Zeneca testet seinen Impfstoff sogar auch mit 5-12 Jährigen in GB.

Für Kinder, die zur Hoch-Risikogruppe gehören - wie zum Beispiel mehrfach behinderte Kinder und Kinder mit wirklich schweren chronischen Erkrankungen - könnte es Ausnahmen geben. Unter strenger Risikoabwägung ist es möglich, dass Ärzte bei diesen besonders gefährdeten Kindern ein Off-Label-Use - also eine Impfung ohne Zulassung für Kinder – vornehmen.