Soll Kindern und Jugendlichen von 12 bis 17 Jahren generell eine Corona-Impfung angeboten werden? Darüber beraten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern. Die wichtigsten Fakten aus wissenschaftlicher Sicht.

Beratungen über Impfangebote für alle Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen nach Medienberichten Kindern und Jugendlichen von 12 bis 17 Jahren generell eine Impfung gegen das Coronavirus anbieten. Alle Zwölf- bis 17-Jährigen sollen, so die Planung, ab sofort in Impfzentren oder bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten Corona-Impfungen mit den Vakzinen von Biontech/Pfizer und Moderna erhalten können.



Allerdings gibt es dazu bislang keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Bislang hat das Expertengremium nur eine entsprechende Impfempfehlung für Kinder aus Risikogruppen ausgesprochen.

Manche Ärzteverbände und Politiker fordern ein Imfangebot für Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren. Imago imago images/Andre Lenthe

Lauterbach kritisiert Stiko wegen ihrer Zurückhaltung in Bezug auf Corona-Impfung von Kindern

Ärzteverbände und Politiker wie der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach drängen die Stiko jetzt auf eine möglichst schnelle Empfehlung für die Impfstoffe von Biotech/Pfizer bzw. von Moderna für die Altersgruppe der 12-17 Jährigen.

So sagte Lauterbach im Deutschlandfunk, wesentliche Studien hätten ergeben, dass eine Durchseuchung mit der Delta-Variante viel gefährlicher sei als die Impfung von Kindern. Er sieht die Stiko am Robert Koch-Institut mit ihrer Position zur Corona-Schutzimpfungen daher in einer „Außenseiterposition.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) verteidigte dagegen ihre ablehnende Haltung. Stiko-Chef Thomas Mertens sagte, man habe nicht die nötige Datensicherheit. Viele Eltern hatten ja auf eine Empfehlung der Stiko gehofft, aber die werde es erst einmal nicht geben.

Die Impfung von Kindern und Jugendlichen ist mittlerweile zum Politikum geworden. Dabei sollte wissenschaftliche Aspekte, wie z.B. die Sicherheit der Arzneistoffe in Relation zu ihrem Nutzen, nicht vernachlässigt werden. Imago imago images/Political-Moments

Was sollten verunsicherte Eltern jetzt tun? Wo gibt es Infos? Besser abwarten oder gerade nicht angesichts von Schulbeginn, Reiserückkehr, Delta?

Eltern sollten am besten mit dem Haus- oder Kinderarzt- oder Ärztin sprechen und gemeinsam die Risiken mit dem Nutzen einer Impfung ihres Kindes oder ihrer Kinder abwägen. Hier bringt sicherlich ein ausführliches Gespräch schon ein besseres Gefühl. Denn bei Impfungen geht es immer um eine medizinische Risiken-Nutzen-Abwägung. Dafür hat das Bundesgesundheitsministerium auch viel Infomaterial zusammengestellt.

Was muss man bedenken, wenn man sein Kind impfen lässt?

Dass die Impfstoffe bei Kindern und Jugendlichen sehr gut wirken, ist bekannt. Was ja aber eigentlich diskutiert wird: Brauchen die Kinder die Impfungen überhaupt, weil das Risiko für einen schweren Verlauf sehr gering ist? Nur ein Prozent der Kinder und Jugendlichen, die an Covid-19 erkranken, muss im Schnitt ins Krankenhaus. Das ist relativ selten.

Langanhaltende Symptome wie Long-Covid sind noch seltener: Hier liegt das Risiko bei 0,1 Prozent. Also nochmal deutlich geringer. Todesfälle sind bei Kindern sehr selten, hier liegt das Risiko bei 0,001 Prozent. Und was auch ganz klar ist: vor allem Kindern mit Risikofaktoren wie zum Beispiel Übergewicht und Diabetes haben das größte Risiko.

Generell kann man sagen: Die Impfungen schützen das Kind zusätzlich, doch der Nutzen ist natürlich deutlich geringer als bei Erwachsenen – einfach weil das Immunsystem der Kinder das Virus vergleichsweise gut bekämpfen kann.

Für viele Kinder und Jugendliche ist die Corona-Impfung ein Weg zurück in die Freiheit. Doch über mögliche Risiken sollte man sich auch vorab informieren. Imago imago images/Michael Weber

Herzmuskelentzündungen als mögliche Nebenwirkung

Auf der anderen Seite müssen natürlich die Risiken berücksichtigt werden – also unerwünschte Nebenwirkungen. Und gerade bei Kindern ist das Risiko für eine Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündung nach einer Impfung gering, aber vorhanden: Der Vorsitzenden der Stiko, Thomas Mertens, spricht von einer Inzidenz von etwa 1:18.000 und beruft sich dabei auf Zahlen der CDC. Die tatsächliche Häufigkeit ist aber nur schwer einzuschätzen. Analysen der EMA sprechen von einer Inzidenz von 1:100.000 - gehen aber nicht im Speziellen auf die Kinder und Jugendlichen ein.



Die Entzündungen des Herzmuskels können aber in der Regel gut behandelt werden und klingen schnell ab. Es ist davon auszugehen, dass in den meisten Fällen keine langfristige Folgen bestehen. Aber sicher ist das eben noch nicht. Die Herzmuskelentzündungen sind ein Risiko, das auf jeden Fall berücksichtigt werden sollte.

Konkret heißt das für die impfende Ärzte, dass die Kinder nach der Impfung für kurze Zeit auf Sport verzichten sollen.

Spätestens bei Schulstart wird die Frage auftauchen, unter welchen Bedingungen Schule stattfinden kann. Wenn eine hohe Impfquote möglicherweise die Infektionsrate reduzieren kann, muss man die möglichen Risiken aber auch mit im Blick behalten. Imago imago images/Political-Moments

Schützen viele Impfungen bei den Kindern nicht vor einer vierten stärkeren Corona-Welle im Herbst oder Winter?

Das ist eine wichtige Frage, mit der sich auch die Ständige Impfkommission beschäftigt. Gerade bei den Kindern ist im Herbst und Winter ein Anstieg der Corona-Infektionen zu erwarten. Dennoch legen verschieden Modellierungen des RKI nahe, dass trotz vieler ungeimpfter Kinder und Jugendlichen das Virus eingebremst werden kann. Das sind allerdings nur Modellierungen, keine Vorhersagen.

Aus Israel gibt es dazu auch schon konkrete Daten. Eine um 20 Prozent höhere Impfquote hat auch das Infektionsgeschehen bei den Kindern beeinflusst. Nur noch halb so viele Kindern haben sich infiziert. Das ist eine weitere Beobachtung.

Natürlich drücken viele Impfungen bei Kindern das Infektionsgeschehen nochmal deutlich herunter, aber viel hängt von einem möglichst hohen Impfquote bei den 18 bis 60-Jährigen ab.

Generell muss man nochmal betonen: Andere Länder impfen schon uneingeschränkt alle Kinder über 12 Jahre. Die Stiko ist da vorsichtiger, rät aber bisher auch nicht von den Impfungen auch für Kinder ohne Vorerkrankungen ab. Es gibt nur bisher keine generelle Empfehlung.