Corona-Impfpflicht – Pro und Contra

Auch in Deutschland wird jetzt über eine Corona-Impfpflicht diskutiert. Eigentlich schien es schon beschlossene Sache zu sein, dass sie auf alle Erwachsene ausgeweitet wird. Dass die Omikron-Variante zu milderen Krankheitsverläufen führt, hat allerdings den Gegnern einer Impfpflicht in die Karten gespielt. Ist eine Impfpflicht dann noch angebracht?

Was für eine allgemeine Impfpflicht spricht

Omikron hat die Spielregeln verändert, ja, das heißt aber nicht, dass die Pandemie vorbei ist. Noch immer sind nicht genügend Menschen in Deutschland geimpft, um locker lassen zu können, ohne dass das Gesundheitssystem kollabiert.

Seit zwei Jahren wird in den Krankenhäusern und besonders auf den Intensivstationen am Limit gearbeitet. Wir sind es den Pflegerinnen und Pflegern, den Ärztinnen und Ärzten schuldig sie zu entlasten – und zwar dauerhaft. Und es würde so einfach gehen, die Lösung hängt direkt vor unserer Nase – oder eher: vor unserem Oberarm. Wir müssen sie nur kurz reinpieksen lassen.

Und irgendwann kommt der Punkt, an dem es nicht mehr reicht zu Solidarität mit Menschen in Gesundheitsberufen aufzurufen, an dem die Regierung die Bürgerinnen und Bürger in die Pflicht nehmen muss. In diesem Fall in die Impfpflicht.

Aber vielleicht erlaubt uns Omikron die Impfpflicht etwas abzuschwächen. Für die aktuelle Welle kommt sie eh zu spät. Man könnte es zunächst mit einer Beratungspflicht probieren, heißt: Jede und Jeder noch Ungeimpfte bekommt einen Impftermin und muss diesen auch wahrnehmen – kann sich dann aber gegen die Impfung entscheiden – ohne ein Bußgeld befürchten zu müssen.

Ob das reicht, ob sich so genügend Menschen impfen lassen, weiß ich nicht. Aber vielleicht kann so ein Schritt, den die Regierenden auf impfskeptische Bürgerinnen und Bürger zugehen, auch ein Zeichen setzen. Ein “Wir hören euch und reagieren darauf” könnte zu einem “Dann höre ich mir zumindest an, was ihr zu sagen habt” führen.

Und vielleicht könnte das letztendlich auch dazu führen, dass wir mit etwas glatteren Wogen von der Pandemie in die Endemie übergehen können.

Was gegen eine allgemeine Impfpflicht spricht

Eine Impfpflicht ist immer heikel: Denn aus gutem Grund können wir eigentlich nicht zu einem medizinischen Eingriff gezwungen werden. Ein Krebspatient kann die potenziell rettende Chemotherapie ausschlagen, man kann sich gegen Impfungen entscheiden.

Damit es gerechtfertigt ist, alle Menschen zu einem medizinischen Eingriff wie der Impfung zu zwingen, sollten zwei Dinge gegeben sein:

Erstens: Die Gefahr, die durch die Impfung gebannt werden soll, muss groß sein.

Und zweitens: Der Erfolg des erzwungenen Eingriffes muss durchschlagend sein, wirklich viel bringen.

Die Corona-Impfung ist die beste Waffe gegen die Pandemie, die wir haben, keine Frage. Bei den aktuell steigenden Infektionslage ist eine allgemeine Impfpflicht naheliegend. Einfach alle durchimpfen, Problem gelöst.

Aber so einfach wird das nicht. Auch wenn jede Impfung hilfreich ist: Für eine schlagkräftige Impfpflicht haben wir einfach nicht den richtigen Impfstoff. Und die falsche Virusvariante.

Denn durch das Auftauchen der Omikron-Variante ist die Gefahr für den Einzelnen kleiner geworden – es gibt seltener schwere Verläufe.

Gerade jüngere Menschen können zwar schwer erkranken und auch an Covid versterben, es ist aber nicht sehr wahrscheinlich. So sinnvoll die Impfung für alle ist: Man muss schon sehr viele Junge impfen, um einen Intensiv-Fall zu verhindern. Ist es da vertretbar, sie zu der Impfung zu zwingen?

Gleichzeitig ist auch die Wirkung der Impfung durch Omikron abgeschwächt worden. Damit die Impfpflicht jetzt noch wirklich etwas nützen könnte, müsste man die Menschen alle zu mindestens drei mRNA-Impfungen zwingen. Am besten gleich noch zu einer Auffrischung mit angepassten Omikron-Impfstoffen, sobald es sie gibt.

Das wird Monate dauern und kompliziert in der Kontrolle und Umsetzung.

Anstecken kann man sich in der Zwischenzeit und in auch nach der Impfung immer noch. Die Ausbreitung des Virus kann man mit einer Impfpflicht also nicht verhindern.

Ob der ganze Aufwand dann wirklich den gewünschten Effekt zeigen wird, ist schwer vorherzusehen. Viele werden sich weiterhin gegen die Impfung sträuben, Pflicht hin oder her, dafür sind die Fronten zu verhärtet. Und bis zur nächsten Winterwelle hat vielleicht Omikron schon den Job erledigt und den Großteil der ungeimpften Deutschen erreicht. Hoffentlich mit einem leichten Verlauf.

3sat nano zum Thema Corona-Impfpflicht