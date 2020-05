Die UV-Strahlung dringt ja nicht in den Körper ein. Aber es ist natürlich schon so, dass man auf Oberflächen unter Umständen, wenn man sie entsprechend lang genug bestrahlt, auch eine Inaktivierung erreicht. Aber: Man hat nicht so viele Hinweise darauf, dass diese Infektion auch wesentlich über Oberflächen verbreitet wird. Sondern es ist der Kontakt zwischen Menschen, der dafür sorgt.

Prof. Dr. Bodo Plachter, Stellvertretender Direktor des Instituts für Virologie an der Uni Mainz