Demnächst sollen in einzelnen Bundesländern die ersten Freibäder wieder geöffnet werden. Ist das im Zuge der Anti-Corona-Maßnahmen vertretbar?

Dauer 2:27 min Sendezeit 16:05 Uhr Sender SWR2 Coronavirus: Infektionsrisiko auch im Freibad? Die Anti-Corona-Maßnahmen werden gerade gelockert. Aber wie sieht es eigentlich mit Freibädern aus? Das Wasser birgt kaum Infektionsrisiken. Die Gefahr lauert an anderen Stellen. Audio herunterladen (2,1 MB | MP3)

Wenn Menschen auf engem Raum zusammenkommen – beim Einkaufen oder in der Bahn – müssen sie mittlerweile einen Mund-und-Nasenschutz tragen. Im Schwimmbecken geht das kaum. Das Wasser schwappt auch schon mal in den Mund. Und dann? Droht eine Covid-19-Infektion?

Keine erhöhte Gefahr im Schwimmbecken

Georg-Christian Zinn, Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin, sagt nein. Das neuartige Coronavirus könne übers Schwimmbadwasser nicht übertragen werden – zum Beispiel wegen des Chlors im Wasser.

Das ist ein sehr bewährtes und auch ganz genau reglementiertes Desinfektionsverfahren, was ja genau dazu dient, dass man keine Infektionsrisiken hat – ob das Bakterien oder Viren sind. Und der zweite Punkt ist: Wir haben in einem Schwimmbad einen immensen Verdünnungseffekt.



Also selbst wenn da jemand Viren im Speichel hat und den Speichel in das Wasser abgibt, dann verdünnt sich das so sehr, dass ich selbst wenn ich einen Schluck Wasser trinke, extrem wenig Viren aufnehme. Das heißt, das Infektionsrisiko ist sehr, sehr gering. Dr. med. Georg-Christian Zinn, Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin

Coronaviren und andere Erreger werden in gechlortem Wasser normalerweise abgetötet. Die Gefahr lauert eher bei zu geringem Abstand im Becken oder außerhalb des Beckens. Imago imago images/Westend61

Abstand muss gewahrt werden

Das Infektionsrisiko außerhalb des Wassers sei deutlich größer. Beim Anstehen an der Kasse, in der Umkleide, den Duschen und natürlich auf der Liegewiese – immer dann, wenn der Sicherheitsabstand nicht eingehalten wird. Laut Zinn müssen klare Regeln aufgestellt werden, bevor Schwimmbäder wieder öffnen können. Der Einlass müsse beispielsweise begrenzt werden. Und die Betreiber müssen für die Einhaltung der Regeln sorgen, meint Zinn.

Die sollten schauen, dass die Abstandsregeln ganz genau eingehalten werden, dass die normalen Hygieneregeln eingehalten werden und dass es auch auf den Wiesen nicht zu Ansammlungen kommt, dass da gleich 15 oder 20 Leute zusammensitzen, weil sie sich kennen. Das muss ganz klar geregelt sein. Dr. med. Georg-Christian Zinn, Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin

Eigentlich beginnt bald die Freibadsaison. Ein Normalbetrieb wie in Zeiten vor der Corona-Pandemie wird wohl auf absehbare Zeit nicht möglich sein. Imago imago/Becker&Bredel

Schwimmbäder sind wichtig für Gesundheit und Gefahrenprävention

Auch im Schwimmbad heißt es dann also Abstand und Disziplin, anstatt Spiel, Spaß und Tollerei. Bäder würden dann eher als Sportstätte als zum Planschen genutzt. Und gerade deshalb sei es wichtig, dass sie wieder öffnen, sagt Zinn.

Das Schwimmen ist eine sehr wichtige, gelenkschonende Art, Sport zu treiben – auch für ältere Menschen. Insofern meine ich, dass es extrem wichtig ist, jetzt unabhängig von der wirtschaftlichen Sichtweise, dass die Schwimmbäder wirklich aufgemacht werden. Auch wegen der Kinder. Kinder müssen schwimmen lernen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Dr. med. Georg-Christian Zinn, Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin

In Rheinland-Pfalz sollen Freibäder am 27. Mai wieder öffnen können, Hallenbäder am 10. Juni. In Sachsen geht es schon ab dem 18. Mai wieder los, in Nordrhein-Westfalen zwei Tage später und in Thüringen ab dem 1. Juni. Unter welchen Regeln und Bedingungen das funktionieren soll, muss von der Politik allerdings erst noch definiert werden.