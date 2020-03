Während sich das Coronavirus und die damit verbundene Lungenkrankheit Covid-19 weiter ausbreiten, werden immer wieder Vergleiche zur Grippe bzw. Influenza gezogen. Welche Krankheit ist gefährlicher?

Dauer 6:15 min Sendezeit 16:05 Uhr Sender SWR2 Neues Coronavirus: So läuft die Suche nach dem Impfstoff Ein Impfstoff gegen das neue Coronavirus: darauf wartet die Welt. Die Forschung ist längst angelaufen, aber die Suche nach einem Mittel ist langwierig und kompliziert. Infektiologin Marylyn M. Addo im Gespräch. Audio herunterladen (5,5 MB | MP3)

Die neue Krankheit Covid-19 ähnelt von den Symptomen auffällig der Grippe:

Fieber und ein trockener Husten sind die Hauptsymptome von Covid-19 und Grippe.

Starke Müdigkeit, Gliederschmerzen und Kopfschmerzen deuten eher auf eine Grippe hin.

Schnupfen und Niesen deuten hingegen eher auf eine normale Erkältung.

Sowohl Covid-19 als auch die Grippe sind ähnlich ansteckend, ungefähr gleich tödlich und gefährden auch die gleichen Risikogruppen. Viele Menschen stellen sich die Frage, warum wegen des neuen Coronavirus so viel mehr Aufwand getrieben wird.

Das neue Coronavirus wird unseren Alltag verändern. Imago imago images/Ralph Peters

Auch an Grippe sterben viele Menschen

Die Grippe ist alles andere als harmlos. Zwar ist die Sterblichkeit bei der saisonalen Grippe mit wenigen Zehntelprozent relativ gering, doch dafür stecken sich jedes Jahr sehr viele Menschen an.

So verzeichnet das Robert-Koch-Institut in der letzten wirklich schweren Saison 2017/18 in Deutschland bis zu 10 Millionen zusätzliche Arztbesuche, 5,3 Millionen Krankschreibungen und 60 000 Krankenhauseinweisungen. Weltweit sterben jährlich bis zu 200.000 Menschen direkt an der Grippe und bis zu 650.000 durch die Folgen.

Schätzungen zufolge infizieren sich jährlich etwa 15 Prozent der Weltbevölkerung mit einem der umlaufenden Influenzastämme und erhalten dadurch teilweise Immunität. Deutlich gefährlicher als die saisonale Grippe ist die pandemische Grippe. Diese Grippeviren haben neue, bisher unbekannte Oberflächenmerkmale. Das Problem dabei ist, dass es in der Bevölkerung gegenüber dieser Virenvariante im Gegensatz zu den saisonalen Grippeviren keine Grundimmunität gibt.

Auch Grippe fordert alljährliche viele Todesopfer. Gegen das neue Coronavirus gibt es bisher allerdings nur eine geringe Grundimmunität in der Bevölkerung. Imago imago

Ähnlichkeiten und Unterschiede - COVID-19 und Influenza

Unterschiede gibt es vor allem zwischen den Krankheitserregern und wie sich diese verbreiten. Das hat wichtige Auswirkungen auf die Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die umgesetzt werden können, um auf beide Virenarten zu reagieren. Wer an COVID-19 leidet, zeigt ähnliche Symptome wie jemand, der sich mit Influenzaviren angesteckt hat. Beide verursachen Atemwegserkrankungen mit Husten und Fieber. Viele Infizierte zeigen keine Symptome. Aber es gibt auch andere Verläufe bis hin zu schwerer Krankheit und Tod .

Beide Viren (das neue Coronavirus und Influenzaviren) werden durch Kontakt, Tröpfchen und Keimträger übertragen. Daher gelten sowohl bei Covid-19 als auch bei Grippe die gleichen öffentlichen Gesundheits-Maßnahmen zur Verhinderung einer Infektion:



Händehygiene und gute Atemetikette

Husten in den Ellbogen oder ein Taschentuch und dessen sofortige Entsorgung

Wie sich das neue Coronavirus weiter verbreiten wird, lässt sich nur schwer vorhersagen. Doch die Folgen für unser Alltagsleben werden schon jetzt deutlich sichtbar. Imago imago images/Rolf Kremming

Wie unterscheiden sich Corona- und Influenzaviren?

Die Übertragungsgeschwindigkeit ist ein wichtiger Unterschied zwischen den beiden Viren. Influenza hat eine kürzere mittlere Inkubationszeit. Inkubationszeit nennt man die Zeit von der Infektion bis zum Auftreten von Symptomen. Influenzaviren werden besonders häufig nach den ersten drei bis fünf Krankheitstagen übertragen, wo man möglicherweise noch keine Symptome hat.

Im Gegensatz dazu gibt es Menschen, die das COVID-19-Virus 24 - 48 Stunden vor Auftreten der Symptome ausscheiden können. Das scheint allerdings kein wichtiger Faktor der Übertragung zu sein.

Die Reproduktionszahl - die Anzahl der Sekundärinfektionen, die von einer infizierten Person erzeugt werden - liegt beim Coronavirus Covid-19 zwischen 2 und 2,5. Das ist höher als für die Influenza. Schätzungen für COVID-19- und Influenzaviren sind jedoch sehr umgebungsabhängig und auch zeitspezifisch. Das erschwert direkte Vergleiche.

Können staatlich verordnete Schutzmaßnahmen eine weitere Ausbreitung von Covid-19 verhindern? Imago imago images/Lichtgut

Kinder weniger anfällig für Covid-19 als für Grippe

Bei der Übertragung von Influenzaviren scheinen Kinder eine wichtige Rolle zu spielen. Erste Daten weisen darauf hin, dass Kinder für das COVID-19-Virus weniger anfällig sind als Erwachsene und in der Altersgruppe 0 bis 19 Jahren es nur selten zu damit verbundenen Klinikaufenthalten kommt. Kinder können sich zwar infizieren und andere anstecken, steigen aber selten stärkere Krankheitssymptome. Forscher vermuten, dass bei Kindern die entsprechenden Rezeptoren, an die die Covid-19 Viren andocken, noch nicht ausreichend entwickelt sind.

Weitere vorläufige Daten aus Haushaltsübertragungsstudien in China legen nahe, dass Kinder sich eher bei Erwachsenen anstecken, aber nicht umgekehrt.

Während sich die Krankheitssysmptome für die beiden Viren im Anfangsstadium ähneln, gibt es bei Infektionen mit dem neuen Coronavirus wohl mehr schwere Krankheitsverläufe als bei der Influenza. Kommt das neue Coronavirus in den Körper, haben rund 80 Prozent der Infizierten nur leichte Symptome – wie zum Beispiel ein Kratzen im Hals. Rund 15 Prozent der Infizierten kommen in Deutschland momentan ins Krankenhaus – zur besseren Überwachung. Nur ganz wenige müssen auf die Intensivstation und wegen schweren Lungenentzündungen künstlich beatmet werden.

Ältere Menschen mit Vorerkrankungen gefährdet für Influenza und Covid-19

Vor allem Menschen mit Vorerkrankungen wie Bluthochdruck oder Patienten mit einer geschwächten Lunge sind besonders gefährdet. Am stärksten für eine schwere Influenzainfektion gefährdet sind Kinder, schwangere Frauen, ältere Menschen, Personen mit chronischen Grunderkrankungen und Personen, deren Immunsystem aus medizinischen Gründen mit Medikamenten unterdrückt wird.

Auch Grippe fordert alljährliche viele Todesopfer. Doch das neue Coronavirus scheint bei Infizierten häufiger als bei Grippe zu schwereren Komplikationen bis hin zu tödlichen Verläufen zu führen. Imago imago images/Xinhua

Sterberaten sind sehr ungenau

Wie viele an den Folgen einer Infektion mit dem Covid-19-Virus sterben, kann bisher nur geschätzt werden. Laut der Weltgesundheitsorganisation sterben derzeit weltweit 3,5 Prozent der Infizierten - in Italien derzeit bis zu fünf Prozent. Diese Zahlen halten Experten aber für zu hoch. So haben viele Infizierte gar keine oder nur leichte Symptome und lassen sich daher möglicherweise gar nicht auf eine Coronainfektion testen. Weil sie in der Statistik fehlen, werden die Zahlen ungenau.

Das Verhältnis von Toten und Infizierten ist also falsch. Der Anteil der Toten wird überschätzt. In Italien ist der Effekt besonders stark, weil am Anfang das Virus hauptsächlich bei Toten festgestellt wurde. Experten versuchen diese Effekte rauszurechnen. Deutsche Virologen schätzen, dass weniger als 0,7 Prozent der tatsächlichen Infizierten sterben könnten. Wie viele schwer erkrankte Menschen dann tatsächlich sterben, hängt auch von der Versorgung in den Krankenhäusern ab. Und hier ist Deutschland vergleichsweise gut aufgestellt.

Impfstoffe und Medikamente für Covid-19 müssen erst noch entwickelt werden

Bei saisonaler Influenza liegt die Mortalität normalerweise deutlich unter 0,1 Prozent. Die Sterblichkeit wird jedoch in hohem Maße von der Qualität der Gesundheitsversorgung bestimmt.

Welche medizinischen Maßnahmen stehen für COVID-19- und Influenzaviren zur Verfügung?

Während sich in China derzeit eine Reihe von Therapeutika in klinischen Studien befinden und mehr als 20 Impfstoffe für COVID-19 entwickelt werden, gibt es derzeit keine zugelassenen Impfstoffe oder Therapeutika für COVID-19. Im Gegensatz dazu sind antivirale Medikamente und Impfstoffe gegen Influenza erhältlich. Obwohl der Influenza-Impfstoff nicht gegen das COVID-19-Virus wirksam ist, empfehlen die WHO, das Robert-Koch-Institut und andere, sich jedes Jahr impfen zu lassen, um eine Influenza-Infektion zu verhindern.