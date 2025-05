Medikamentenrückstände im Fluss machen Lachse unvorsichtiger

Eine schwedische Studie zeigt: Das Angstmedikament Clobazam gelangt über Abwasser in Flüsse und macht junge Lachse risikofreudiger - mit möglichen Folgen für das Ökosystem.

Medikamentenrückstände bedrohen Leben Unterwasser

Weltweit wurden in Böden, Gewässern und Sedimenten bereits Rückstände von fast 1.000 verschiedenen Arzneimitteln nachgewiesen . Über Abwässer gelangen Rückstände von Medikamenten in Kläranlagen – doch dort werden sie oft nicht vollständig herausgefiltert. Insbesondere in Gewässern können sie in bereits sehr geringen Konzentrationen Wirkung bei Fischen zeigen.

Eine schwedische Studie untersuchte nun die Auswirkungen von Clobazam , einem dieser Medikamente, auf Lachse. Lachse unternehmen weite Wanderungen, um ihren Fortpflanzungserfolg zu sichern. Als ausgewachsene Tiere leben sie im Meer, kehren jedoch zum Laichen in die Flüsse zurück, in denen sie selbst geschlüpft sind. Dort legen sie ihre Eier in Flussbetten aus Kies, damit der Nachwuchs in einem geschützten Lebensraum aufwachsen kann. Sobald die jungen Lachse stark genug sind, wandern sie ins Meer.

Medikamentenrückstände im Abwasser gelangen über Kläranlagen in die Umwelt. Die Filterung in Kläranlagen ist oft unvollständig, wodurch bereits fast 1.000 verschiedene Arzneimittel wurden in Böden, Gewässern und Sedimenten nachgewiesen. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Clobazam macht Lachse leichtsinniger

Insgesamt wurden 730 Lachse in verschiedenen Versuchen beobachtet. Davon bekamen 279 Lachse entweder Clobazam, ein Schmerzmittel namens Tramadol, eine Mischung aus beiden oder gar keine Medikamente. Verabreicht wurden die Substanzen in einer Dosis, wie sie auch in belasteten Gewässern vorkommen kann. Danach wanderten die Lachse durch den schwedischen Fluss Dal in die Ostsee.

Um ihre Wanderung nachvollziehen zu können, setzten die Forschenden den Lachsen kleine elektronische Geräte mit individueller Kennung ein, die in regelmäßigen Abständen Schallwellen aussenden. Die Signale wurden dann von installierten Empfängern im Wasser aufgefangen.

Kläranlagen und der Kampf gegen Medikamente im Abwasser

Das Ergebnis der Untersuchung: Die Clobazam-behandelten Lachse verhielten sich deutlich risikofreudiger. Sie achteten weniger auf Fressfeinde und entfernten sich häufiger vom Schwarm. Insgesamt waren sie zwar nicht schneller als die unbehandelten Fische - aber sie durchquerten Hindernisse im Fluss, wie etwa Wasserkraftwerke, schneller und sicherer. Das Tramadol hingegen wirkte sich kaum auf die Wanderung der Tiere aus.

“Wir haben festgestellt, dass Clobazam die Wanderung der Lachse zum Meer beeinflusst hat. Tatsächlich erreichten mehr Clobazam-behandelte Fische die Ostsee als unbehandelte. Außerdem durchquerten die Fische schneller große Wasserkraftwerke.”, so der Verhaltensökologe und Co-Autor der Studie Jack Brand von der schwedischen Universität für Agrarwissenschaften in Umeå.

Lachse unter Einfluss des Medikaments Clobazam zeigen risikofreudigeres Verhalten: Sie verlassen häufiger den schützenden Schwarm und ignorieren potenzielle Gefahren - was zwar ihre Wanderung durch Hindernisse beschleunigt, sie aber auch anfälliger für Fressfeinde macht. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Lachse verlieren eine überlebenswichtige Verhaltenskomponente

Diese Risikofreude könnte für die Lachse gefährlich werden. Denn normalerweise schützten sich Lachse, indem sie in ihrem Schwarm bleiben oder sich am Grund des Gewässers verstecken – etwa zwischen Wasserpflanzen oder Steinen. Verlieren sie jedoch ihre natürliche Vorsicht, steige die Gefahr, dass sie von Fressfeinden entdeckt und gefressen werden. Die Fischpopulationen würden sich so drastisch verringern, sagt Thomas Braunbeck von der Universität Heidelberg. Er forscht zu Schadstoffen in Gewässern.

“Die Hauptgefahr, die eigentlich gesehen wird, ist, dass die Überlebensrate gerade von kleinen Individuen, Larven, Jungfischen, drastisch sinkt, weil sie sich nicht verstecken. Und die großen Fische, die unterwegs sind, werden die erwischen.”

Obwohl die Menge an Clobazam in Lachsen für Menschen ungefährlich erscheint, warnen Experten vor möglichen Wechselwirkungen mit anderen Schadstoffen - die Langzeitfolgen sind noch unerforscht. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Was passiert, wenn wir den Clobazam-Lachs essen?

Die Mengen an Clobazam, die im Fischgewebe nachgewiesen wurden, seien so gering, dass sie bei normalem Verzehr keine direkte Auswirkung auf unseren Körper entfalten dürften. Man müsste sehr große Mengen davon essen, um eine Wirkung zu erzielen, sagt Braunbeck.

Dennoch sei es nicht völlig unbedenklich, Lachse mit Clobazam zu essen: “Jetzt da eine Entwarnung zu geben für einen einzelnen Stoff, das ist völlig naiv. Wir trinken und essen noch andere Dinge. Und wie die dann in Kombination wirken, das weiß ich so wenig wie Sie.”

Clobazam könnte mit Schadstoffen aus anderen Lebensmitteln, z.B. Pestizidrückständen, in Wechselwirkung treten. Welche Effekte solche Stoffkombinationen langfristig im Körper auslösen können, sei bisher kaum erforscht.