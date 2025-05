Die Chronische Nierenkrankheit (CKD) zählt zu den größten und gleichzeitig am wenigsten wahrgenommenen Volkskrankheiten. Nun macht sich die deutsche Gesellschaft für innere Medizin stark dafür, dass die Relevanz von Tests bei Hausärzten steigt. Auf dem Internisten-Kongress in Wiesbaden wird darüber diskutiert.

Millionen Menschen, Kinder wie auch Erwachsene, in Deutschland sind nierenkrank – und die meisten ohne es zu wissen. In fast 90 Prozent der Fälle bleibt der Krankheitsverlauf einer chronischen Nierenkrankheit lange Zeit symptomlos. Das erschwert es die Krankheit wirklich früh zu erkennen.

Nierenerkrankung oft erst bei unwiderruflichen Schäden erkannt

So erhöht die chronische Nierenkrankheit (CKD) das Risiko nicht nur für Nierenversagen, sondern auch für Herzinfarkt und Schlaganfall und insgesamt das Risiko vorzeitig zu sterben.

Im Spätstadium führt die chronische Nierenkrankheit bis zum Komplettausfall der Nieren und somit zur Notwendigkeit regelmäßiger Dialysen oder sogar zu einer Transplantation. Doch immer noch werde viel zu selten getestet, ob eine CKD vorliegt, bedauert Jan Galle der Präsident des Internistenkongresses, der vom 3. bis 6. Mai 2025 in Wiesbaden stattfindet:

"Das finden wir, ist etwas, was sich ändern sollte. Und wir finden auch vor allem aus dem Grund, dass es sich ändern sollte, weil wir mittlerweile chronische Nierenkrankheit sehr gut behandeln können."

Heutige Therapien verlangsamen deutlich das Fortschreiten

Während man in den 90er Jahren die ersten Stadien der CKD in der Regel noch mit ACE-Hemmer und Blutdrucksenkung behandelt hat, gibt es mittlerweile mehrere Therapiemöglichkeiten, mit denen sich das Fortschreiten der Erkrankung signifikant verlangsamen oder sogar stoppen lässt, sagt Nephrologe Galle, der die Klinik für Nephrologie in Lüdenscheid leitet.

Um diese neueren Therapien anwenden zu können, muss die chronische Nierenkrankheit aber auch erkannt werden – und zwar bevor die Nierenfunktion völlig zerstört ist. Doch genau hier liegt das Problem: CKD wird in Deutschland nach wie vor viel zu selten erkannt, vor allem bei den Hausärzten. Das zeigt eine neue Erhebung mit fast einer halben Million Patientendatensätzen – die sogenannte InspeCKD-Studie.

Oft wird die Nierenkrankheit erst dann erkannt, wenn die Schäden schon unumkehrbar sind und Dialysebehandlungen notwendig sind. IMAGO Oliver Ring

Zwei einfache Tests zur Früherkennung

Dabei gibt es ein Screening mit zwei einfachen Tests, das aber bisher kaum umgesetzt wird. Um Abhilfe zu schaffen, wurde im Dezember 2024 eine neue hausärztliche Leitlinie mit klaren Standards für die Früherkennung vorgelegt, erklärt Galle:

"Man kann das runterbrechen auf die Bestimmung der glomerulären Infiltrationsrate, abgekürzte GFR, und dann meistens noch ein E, das steht für estimated, also geschätzte GFR. Die kann sehr einfach bestimmt werden mit einem Bluttest, wenn man das Geschlecht und das Alter der Patientin oder des Patienten weiß. Das soll kombiniert werden mit einer Urin-Eiweiß-Bestimmung, der sogenannten UACR. (…) Und auch das ist simpel, das kann aus einem Spontanurin bestimmt werden."

Hat man die Werte im Blut und im Urin bestimmt, dann ist man schon sehr weit bezüglich der Einschätzung des Risikos für die Niere und auch des Risikos für kardiovaskuläre Erkrankungen, so Galle.

In Wiesbaden werden neue Therapiemöglichkeiten vorgestellt

Nun hoffen Medizinerinnen und Mediziner darauf, dass diese Leitlinie dazu führt, dass mehr getestet und so mehr Betroffene frühzeitig ausfindig werden können.

Zumindest die Risikogruppen wie Personen mit Diabetes mellitus Typ 2, arterieller Hypertonie, kardiovaskulären Erkrankungen, Adipositas und familiärer CKD-Belastung sollten regelmäßig den beiden einfachen Tests unterzogen werden. Denn schließlich gebe es gute Behandlungsmöglichkeiten und neue seien gerade in der Erprobung, so Galle:

"Da kommen wir zu diesen großen Studien und den SGLT-2-Hemmern in erster Linie, da haben wir schon die meisten Studiendaten. Es gibt aber noch mehr – auch in den Leitlinien – aufgegriffene Medikamente. (…) Fineralon ist die Substanz, die in Deutschland auf dem Markt ist. (…) In Kürze werden wir auch mit den sogenannten GLP-1-Rezeptoragonisten behandeln können, auch da werden wir eine Zulassung für Nierenkranke erwarten können."

Damit könne man, so Galle, das Risiko senken und die Zeit bis zum Eintritt eines Nierenversagens erheblich verlängern.

Die neuen Therapiemöglichkeiten wie auch die neue Leitlinie für Hausärzte zur Früherkennung einer chronischen Nierenkrankheit werden auf dem Internisten-Kongress in Wiesbaden vorgestellt und sollen dort weiter diskutiert werden.