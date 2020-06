Eine Studie hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Sie besagt: Chloroquin kann bei der Behandlung von Covid-19 sogar schaden. Forscher zweifeln jetzt allerdings an den Daten der Studie.

Laut der Studie im Fachblatt „The Lancet“ soll das Malaria-Medikament Chloroquin bei der Behandlung von Covid-19 wirkungslos sein . Im Gegenteil: Das Mittel soll sogar schaden und für mehr Todesfälle und gefährliche Herzrhythmusstörungen verantwortlich sein. Die WHO hatte daraufhin Studien mit dem Malariamittel vorübergehend eingestellt. Doch schon bald meldeten Forscher Zweifel an den Daten der Lancet-Studie an.

Was behauptet die „Lancet-Studie“?

Das Ergebnis der Studie ist vernichtend: Covid-19 Patienten, die das Malariamittel bekommen hatten, starben im Schnitt rund doppelt so häufig wie Corona-Kranke ohne Chloroquin-Therapie. Außerdem traten viel häufiger bedrohliche Herz-Rhythmusstörungen auf als sonst. Ob das stimmt, ist fraglich – die Herausgeber haben die Studie nun mit einem Warnhinweis versehen und wollen alle Daten überprüfen.

US-Präsident Donald Trump lobt Chloroquin als wichtiges Heilmittel im Kampf gegen Covid-19. Eine aktuelle Studie des Fachmagazins Lancet erhebt daran erhebliche Zweifel. Imago imago images/Hans Lucas

Die Wissenschaftler hatten Daten von rund 96.000 Patienten aus 671 Krankenhäusern auf sechs Kontinenten untersucht. Ein Teil der Kranken wurde mit Malariamitteln behandelt, die übrigen dienten als große Kontrollgruppe. Knapp 15.000 Corona-Kranke bekamen Chloroquin oder das eng verwandte Hydroxychloroquin – entweder alleine oder in Kombination mit einem Antibiotikum.

Hydroxychloroquin und Antibiotikum - keine gute Kombination

Am schlechtesten schnitt dabei der Doppelpack Hydroxychloroquin und Antibiotikum ab: beinahe einer von vier Patienten starb nach dieser Behandlung. In der Kontrollgruppe ohne Malariatherapie lag die Todesrate sehr viel niedriger: Hier starb etwa einer von zehn Patienten.

Hydroxychloroquin führte laut der Lancet-Studie bei der Behandlung von Covid-19 zu etwas mehr Todesfällen und Herzproblemen als der ältere Wirkstoff Chloroquin. Imago imago images/Fotoarena

Und noch etwas haben die Forscher beobachtet: Egal ob alleine oder zusammen mit Antibiotikum: Hydroxychloroquin führte laut der „Lancet-Studie“ zu etwas mehr Todesfällen und Herzproblemen als der ältere Wirkstoff Chloroquin. Das ist erstaunlich, denn eigentlich gilt Hydroxychloroquin als besser verträglich. Aber bei beiden Substanzen sind gravierende Nebenwirkungen, insbesondere fürs Herz, schon lange bekannt.

Höhere Risiken durch Vorerkrankungen

Möglicherweise sind diese negativen Effekte bei Covid-19-Patienten besonders ausgeprägt: Menschen mit Bluthochdruck, starkem Übergewicht und Herzproblemen trifft eine Erkrankung häufig besonders schwer. Kritiker bemängeln, dass im Rahmen der Studie möglicherweise viele Herzpatienten Chloroquin bekommen haben – sie hätten den Malariawirkstoff aber gar nicht erhalten dürfen, weil die Gefahr von Nebenwirkungen bei ihnen viel zu hoch ist.

Chloroquin hat viele Nebenwirkungen und führt der Studie zufolge zu einer höheren Sterblichkeit im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Imago imago/Panthermedia

Was sagen kritische Experten?

In einem Brief an die Herausgeber des „Lancet“ haben 120 Fachleute schon eine Woche nach der Publikation der Studie massive Zweifel an der Datengrundlage geäußert. Die weltweiten Patientendaten stammten von der US-Firma „Surgisphere“ – das Unternehmen steht derzeit auch wegen möglicherweise falscher Daten in einer Studie im „New England Journal of Medicine“ in der Kritik. Insbesondere die Todeszahlen bei Covid-19 Patienten in Australien scheinen viel zu hoch angesetzt. Große Ungereimtheiten gibt es auch bei Daten aus Afrika.

„The Lancet“ distanziert sich inzwischen von der Studie, auch ein weiteres renommiertes Fachblatt zog eine Corona-Studie auf Grundlage der Surgisphere-Daten zurück.

Drei von vier Studienautoren zogen sich zurück

Studienleiter Mandeep Mehra von der Harvard-Universität sowie die Ko-Autoren Frank Ruschitzka vom Universitätsklinikum Zürich und Amit Patel von der University of Utah teilten am Donnerstag mit, sie hätten sich für eine unabhängige Überprüfung der Studiendaten eingesetzt. Dies sei jedoch von der in Chicago ansässigen Firma Surgisphere abgelehnt worden. Daraufhin haben sie ihren Rückzug aus der Studie erklärt. Als einziger Studienautor bleibt der Gefäßchirurg Sapan Desai, dessen weitgehend unbekannte Firma Surgisphere die Patientendaten für die Studie geliefert hatte.

Nach dem besten Medikament zur Behandlung von Covid-19 wird immer noch gesucht. Imago imago images/photonews.at

WHO nimmt Chloroquinstudien wieder auf

Die Weltgesundheitsorganisation nimmt nun die unterbrochenen klinischen Studien mit Chloroquin und Hydroxychloroquin bei Covid-19-Patienten wieder auf. Nach Analyse der vorliegenden Daten sei ein Expertenkomitee der Weltgesundheitsorganisation zu dem Schluss gekommen, dass die klinische Studie wie ursprünglich geplant fortgeführt werden kann. Allerdings war die umstrittene „Lancet“ Studie nicht die einzige Untersuchung, bei der Chloroquin schlecht abgeschnitten hatte: Auch bei einer Studie in „Nature Medicine“ hatten Forscher bedenkliche Herzrhythmusstörungen beobachtet, wenn Coronapatienten mit Malariamitteln behandelt wurden.