Catrin Boldebuck: Kinderarmut gefährdet den Wohlstand

Es gibt viele Programme, um begabte Schülerinnen und Schüler zu fördern – doch gerade bei Kindern aus ärmeren Familien kommt davon wenig an. Marcus Kottmann hat sich vor vielen Jahren das Ziel gesetzt, das zu ändern. Und er hat festgestellt: Unzählige Talente bleiben unentdeckt. Gerade auch Jugendliche, deren Begabungen sich nicht in Noten spiegeln. Dadurch bleiben viele Potenziale ungenutzt – auch für die Gesellschaft.



Marcus Kottmann hat daher das Zentrum für Talentförderung in Nordrhein-Westfalen aufgebaut und bringt viele Schülerinnen und Schüler so überhaupt erstmal dazu, ihre eigenen Stärken zu entdecken. Der Erfolg dieses Programms ist inzwischen wissenschaftlich evaluiert.



Im Podcast schildert Marcus Kottmann, wie er vorgeht und was andere Länder von dem Programm lernen können.



ZRW-Zentrum für Talentförderung | https://www.nrw-talentzentrum.de/

Aktuelles Magazin zum NRW-Talentscouting | https://www.nrw-talentzentrum.de/fileadmin/user_upload/Redakteure/Downloaddaten/Druckdaten/Mehr_Chancengerechtigkeit_durch_Talentscouting_2024_Webversion.pdf

Befunde der wissenschaftlichen Begleitforschung zum NRW-Talentscouting | https://bibliothek.wzb.eu/wzbrief-bildung/WZBriefBildung452022_erdmann_helbig_jacob_petrzyk_schneider_allmendinger.pdf



https://www.schub-magazin.org/63-interview-talentscouting-nrw-2024/

https://www.schub-magazin.org/64-reportage-talentscouts-nrw-2024/

Film über Talent Julia | https://www.ardmediathek.de/video/menschen-hautnah/der-traum-vom-aufstieg-julia-will-es-schaffen/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTI0ZWVhYjdiLWYyNTctNDdjZC1hMzU2LTIxNWQzNTc2ZDZjNA



