Schon lange gibt es Hinweise darauf, dass Cannabis vermutlich Psychosen auslösen kann – jetzt liefert eine große britische Studie dafür neue Belege: Wer täglich kifft, hat ein dreimal so hohes Risiko für Psychosen wie Menschen, die kein Cannabis konsumieren. Bei hochdosiertem Cannabis ist die Psychose-Gefahr sogar fünfmal so hoch.

Dennoch zeigt die aktuelle Studie in „Lancet Psychiatrie“, dass Cannabis alles andere als harmlos ist. Den Autoren macht vor allem der steigende THC-Gehalt in Teilen Europas Sorgen: In den Niederlanden stecken in manchen Cannabis-Sorten mehr als 60 Prozent THC, ab zehn Prozent gelten Hanfprodukte als hochdosiert.