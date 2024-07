Brustkrebs: Mehr Überdiagnosen durch ausgeweitete Früherkennung?

In Finnland hat sich die Vogelgrippe H5N1 vor allem in Vogel- und Pelzfarmen ausgebreitet. Jetzt wird einem Teil der Bevölkerung eine Impfung angeboten – Landwirt*innen, Mitarbeiter*innen von Pelzfarmen und Tierärzt*innen. Bislang gibt es keine Mensch-zu-Mensch-Übertragungen. In den USA wiederum sind Milchkühe infiziert.

Christine Langer im Gespräch mit Veronika Simon, SWR-Wissenschaftsredaktion.