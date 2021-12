Zwei Mal impfen und irgendwann der Booster zur Auffrischung – so viel dürfte in Sachen Schutz vor Corona inzwischen bekannt sein. Aber was passiert, wenn man sich trotz Impfung infiziert? Boostern oder nicht? Und was heißt das eigentlich in Sachen QR-Code auf dem Handy? Was gilt fürs Boostern in Bezug auf die Omikron-Variante - jetzt boostern oder lieber warten? Stefan Troendle aus der SWR-Wissenschaftsredaktion: