Seit 2012 gibt es in Deutschland Bluttests auf Down-Syndrom – noch müssen Schwangere den Test aus eigener Tasche bezahlen, laut Angaben der drei größten Hersteller haben das vergangenes Jahr mindestens 100.000 Frauen getan. Jetzt soll der Bundestag entscheiden, ob bald die Krankenkassen den umstrittenen Test erstatten müssen.

Ulrike Till: "Richtig, und deshalb war die Debatte auch ein sehr ungewöhnlicher Vorgang. Ob ein Medikament oder eine Testmethode Kassenleistung wird, geht den Bundestag normalerweise überhaupt nichts an. Aber weil das Thema Bluttest auf Down-Syndrom ethisch so umstritten ist, hat der Gemeinsame Bundesausschuss G-BA selbst um politische Hilfestellung gebeten.

Der erste Aufruf an die Politik stammt von 2016, der Bundestag hat sich also sehr viel Zeit gelassen. Grundsätzlich liegt die Entscheidung über Kassenleistungen immer beim G-BA: stimmberechtigt sind Vertreter der Kassenärzte, der deutschen Krankenhausgesellschaft und der gesetzlichen Krankenkassen; Patientenvertreter haben nur beratende Funktion. Ob ein Mittel oder ein Verfahren Kassenleistung wird, hängt allein davon ab, ob es medizinisch notwendig und wirtschaftlich ist. Eine moralische Bewertung ist nicht vorgesehen – findet in diesem Fall aber offensichtlich doch statt."