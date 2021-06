per Mail teilen

Am 14. Juni ist Weltblutspendetag. Wir beantworten deshalb die wichtigsten Fragen zum Thema Blutspende und Covid-19-Impfung.

Wann dürfen gegen Corona Geimpfte wieder Blut spenden?

Laut Paul-Ehrlich-Institut dürfen Geimpfte sofort nach einer Covid-19-Impfung wieder Blut spenden. Blutspendedienste empfehlen aber, einen Tag zu warten, damit ausgeschlossen werden kann, dass noch Impfnebenwirkungen eintreten. Denn für die Blutspende ist es wichtig, fit zu sein. Wer sich gut fühlt und alle anderen Kriterien für eine Blutspende erfüllt, kann am nächsten Tag spenden gehen.

Darf man sich nach einer Blutspende gegen Covid-19 impfen lassen?

Ja. Wer zuerst Blut spenden und sich dann impfen lassen möchte, kann das sofort tun.

Eine Corona-Impfung nach einer Blutspende ist kein Problem. Imago Imago / Rupert Oberhäuser

Wann dürfen von Covid-19 Genesene Blut spenden?

Genesene werden von einigen Blutspendediensten noch vier Wochen nach der Genesung von der Spende zurückgestellt. Eine Übertragbarkeit von Covid-19 über das Blut gilt eigentlich als ausgeschlossen. Es geht bei der Rückstellung also wohl eher darum, dass man selbst wirklich fit ist und während der Blutspende keine anderen Menschen ansteckt.

Was mache ich, wenn ich kurz nach einer Spende Covid-19 bekomme?

Wer nach einer Spende Symptome bemerkt oder positiv auf Covid-19 getestet wird, sollte den Blutspendedienst sicherheitshalber sofort informieren.

Eine Übertragung von Covid-19 über das Blut gilt als sehr unwahrscheinlich. Trotzdem sollten Corona-Erkrankte zur Sicherheit nicht spenden. Imago Imago / Rupert Oberhäuser

Muss man zur Blutspende einen Immunitätsnachweis oder einen negativen Corona-Test mitbringen?

Nein, man braucht nach wie vor keinen Impfpass oder ähnliches mitbringen. In der Regel wird am Eingang Fieber gemessen und man muss natürlich Maske tragen, Abstand halten sowie an den verschiedenen Stationen jeweils die Hände desinfizieren. Und: Seit der Pandemie kann man nicht mehr einfach vorbeigehen, sondern muss sich vorher einen Termin buchen. Dadurch sind die Wartezeiten kürzer und weniger Menschen auf einmal da. Außerdem fällt der Imbiss vor Ort zurzeit wahrscheinlich weg. Dafür gibt es dann aber normalerweise ein Lunch-Paket.